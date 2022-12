Intrigo Chelsea-Juve: bianconero già a gennaio

Il giocatore è pronto a cambiare aria già a gennaio. E’ una priorità per la squadra, che vuole centrare la Champions League

La Juventus di Massimiliano Allegri torna a guardare al mercato dei centrocampisti per migliorare la rosa. A giugno il rischio di perdere due pedine importanti come Rabiot e Paredes è davvero concreto.

Il francese ha voglia di una nuova esperienza e l’ottimo Mondiale ha fatto sì che molte altre squadre si interessassero a lui. L’ex Psg, che non ha mai nascosto di voler provare un’avventura in Premier League, ha un contratto in scadenza a giugno. Un contratto che difficilmente verrà rinnovato: le richieste della madre-agente sono altissime e tanti club inglesi sono pronti ad accontentarla. Discorso diverso per Paredes, che ha deluso parecchio nei primi mesi in bianconero. L’argentino avrà sei mesi per far cambiare idea alla dirigenza bianconera ma ad oggi un riscatto appare complicato.

Non è un caso che sul mercato la Juventus stia cercando anche un regista di centrocampo. Ormai sono anni che ai bianconeri viene accostato Jorginho. L’italo-brasiliano piace parecchio al club di Torino e i prossimi mesi potrebbero essere quelli giusti per provare ad affondare il colpo.

Il centrocampista, infatti, ha un contratto in scadenza con il Chelsea e attualmente la trattativa per il rinnovo appare bloccata. Sono importanti le richieste fatte da Jorginho ai londinesi: l’ex Napoli è consapevole del fatto che quello che andrà a firmare sia il suo ultimo contratto importante.

Calciomercato Juventus, insidia inglese per Jorginho

Sulle tracce del calciatore, che lo scorso 20 dicembre ha compiuto 31 anni, ci sono anche top team europei come Psg e Barcellona.

Dall’Inghilterra, però, spunta una nuova pista per Jorginho. Il calciatore, secondo il Daily Mail Sport, sarebbe finito nel mirino del Newcastle, pronto ad acquistarlo già durante il calciomercato di gennaio. I britannici confermano le difficoltà sul rinnovo e sottolineano come il nazionale di Roberto Mancini rappresenti una priorità per Magpies. La squadra di Eddie Howe è una delle sorprese della stagione in Premier League e con il successo di ieri si è portata al secondo posto. L’obiettivo è quello di conquistare la Champions League e a gennaio verrà puntellata la rosa per riuscirci.