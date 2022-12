Allegri scarta i regali: ecco la prima firma di gennaio

La dirigenza della Juventus al lavoro in vista del calciomercato invernale: ecco la possibile firma a gennaio. L’indiscrezione e tutti i dettagli

“La decisione di lasciare la carica di presidente non è stata facile. Il mio impegno per ottenere i migliori risultati in campo e fuori è sempre stato massimo, e i risultati che sono arrivati sono stati straordinari”.

All’Allianz Stadium si è tenuta l’assemblea degli azionisti della Juventus, l’ultima da presidente di Andrea Agnelli. L’ormai ex numero uno bianconero ha parlato così: “Ho assunto questa decisione in piena serenità e con convinzione. Ho ritenuto giusto fare un passo indietro, perché la Juventus viene prima di tutto e tutti. La società deve ora difendere la propria posizione e continuare nel percorso avviato per tutelare tutti gli interessi del club. Resto personalmente convinto di aver operato bene in questi anni, i rilievi nei nostri confronti non sono giustificati. Si tratta di una opinione confermata anche nelle ultime settimane dalle analisi di numerosi esperti”.

“La Juventus dimostrerà in ogni sede le sue buone e legittime ragioni”, ha concluso Agnelli. Il club bianconero si difenderà in tutte le sedi opportune, convinto di aver operato bene, e nel frattempo ha già blindato – almeno per il momento – gli uomini dell’area sportiva, Allegri e Cherubini. Il direttore sportivo bianconero è già al lavoro sul calciomercato e, anche a gennaio, non mancheranno le occasioni in entrata. A partire da Isco.

Calciomercato Juventus, occasione Isco a gennaio

Negli scorsi giorni il fantasista ex Real Madrid ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al Siviglia, dopo pochi mesi dal suo arrivo in Andalusia. Isco sarà così libero di firmare con una nuova squadra a costo zero.

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, la Juventus sarebbe in corsa per la firma da svincolato di Isco nel mese di gennaio. Il 30enne è già libero di firmare a zero con un’altra squadra e potrebbe presto tornare di moda per il club bianconero. L’ex Real Madrid è stato a lungo corteggiato anche da Massimiliano Allegri. Staremo a vedere.