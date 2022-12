Juventus, già comunicato ad Allegri: via a gennaio

La Juventus si prepara a salutare un big a gennaio: la notizia sarebbe già stata comunicata ad Allegri, svolta bianconera

Si conclude definitivamente, oggi, l’era Andrea Agnelli in casa Juventus, con l’ultimo atto del CDA dimissionario, relativo all’approvazione del bilancio modificato secondo i rilievi della Consob, nell’assemblea dei soci. Il 2023 si aprirà, il 18 gennaio, con l’entrata in carica del nuovo asse dirigenziale, con i cinque nomi del nuovo CDA comunicati ufficialmente ieri.

Per l’anno che verrà, scenari tutti da definire. Se i tempi della giustizia ordinaria, in merito all’inchiesta Prisma portata avanti dalla Procura di Torino, potranno essere più lunghi, entro la fine della stagione delle decisioni, in qualsiasi verso, arriveranno sul doppio fronte sportivo, con il club che potrebbe doversi difendere sia in merito al filone delle plusvalenze che a quello della manovra stipendi. Incombono le minacce di sanzioni economiche, penalizzazioni e squalifiche, oltre all’ulteriore mannaia dell’Uefa, che potrebbe decidere per l’esclusione dalle competizioni europee se le violazioni del Settlement Agreement dovessero essere sostanziali. Intanto, Massimiliano Allegri proverà, sul campo, a regalare all’ambiente una seconda parte di stagione da protagonista in tutte le competizioni. Ma per il tecnico livornese potrebbero esserci brutte notizie in arrivo, dal punto di vista del mercato.

Juventus, verso l’addio a gennaio di Rabiot: offerta sul piatto, i bianconeri corrono ai ripari

Il rinnovo di Adrien Rabiot, a fronte delle elevate richieste dell’entourage, appare ormai piuttosto lontano. Ma il centrocampista francese potrebbe dire addio prima della fine della stagione.

Secondo il portale iberico ‘Todofichajes.com’, infatti, le probabilità di una cessione già a gennaio sarebbero salite esponenzialmente. Un rischio concreto che il ds Federico Cherubini avrebbe già comunicato ad Allegri, annunciandogli che la società sarebbe alla ricerca di un centrocampista per sostituire il francese in partenza. La sua destinazione potrebbe essere in Premier League, un campionato che del resto il giocatore, nelle sue recenti dichiarazioni, ha confermato di gradire. Prosegue in questo senso in particolare il forcing dell’Arsenal, che sarebbe pronto a un’offerta, per accaparrarselo subito, di circa 15 milioni di euro per il costo del cartellino.