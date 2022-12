La Juve saluta Rabiot: deciso il sostituto, ritorno da campione del mondo

Adrien Rabiot è sempre più lontano dalla permanenza alla Juve: hanno già scelto il suo sostituto in bianconero

La Juve potrebbe essere al bivio per tante cose, dentro e fuori dal campo, per quanto riguarda le vicende giudiziarie e anche sul calciomercato.

Proprio in quest’ultima ottica, è molto complicato che i bianconeri riescano a effettuare operazioni stravolgenti in entrata. Allo stesso modo, lo sguardo è già a giugno e in questo caso i tempi vengono scanditi anche dai rinnovi di contratto. Uno dei casi più caldi in casa bianconera è quello che riguarda Adrien Rabiot. Il centrocampista ha migliorato nettamente il suo rendimento negli ultimi mesi, tanto da meritarsi la permanenza a Torino, ma le sue richieste economiche per il rinnovo di contratto sono decisamente troppo alte rispetto alle possibilità della Vecchia Signora. L’addio sembra dietro l’angolo con i bianconeri che non potranno insistere più di tanto per tentare di trattenere il centrocampista di Massimiliano Allegri. La società, però, guarda anche oltre e non può farsi trovare impreparata per sostituire il francese.

📊 MOMENTO SONDAGGIO

Il rinnovo di #Rabiot è sempre più lontano. Chi prendereste per rimpiazzarlo alla #Juventus❓ RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) December 27, 2022

Rabiot verso l’addio alla Juve: De Paul il preferito dai nostri utenti

Per queste ragioni, oggi abbiamo chiesto ai nostri utenti su Twitter quale sia il sostituto ideale per il vicecampione del mondo con la Francia.

Non hanno avuto dubbi: l’acquisto migliore sarebbe sicuramente Rodrigo De Paul. Si tratterebbe di un ritorno in Serie A, dato che l’argentino ha già vestito la maglia dell’Udinese, ma all’Atletico Madrid non ha brillato come ci si aspettava. Nel nostro consueto sondaggio l’ha votato addirittura il 50,5%. Al secondo posto si è piazzato un suo connazionale, Mac Allister, una delle sorprese assolute del Mondiale, con il 28,6%. E poi ancora Frattesi e Tielemans, con il 12,1% e l’8,8%. Insomma, la scelta è stata fatta: vedremo se la dirigenza bianconera sarà della stessa opinione e avrà la disponibilità economica necessaria.