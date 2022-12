Ounahi in Serie A, Canovi: “Solo due società potrebbero prenderlo”

Intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play, il noto agente ed esperto di calcio francese Alessandro Canovi ha affrontato diversi temi

Da Ounahi a Thuram, passando per Kolo Muani e Veretout. Intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play, il noto agente Alessandro Canovi, esperto di calcio francese, ha affrontato diversi argomenti.

Si parte da uno degli uomini copertina dei Mondiali, Azzidine Ounahi, nel mirino anche del Napoli. Il procuratore afferma: “Tecnicamente non ci sono dubbi che potrebbe giocare in Italia – afferma – . In questo momento nessuna società italiana ha le cifre per comprarlo, forse solo due società potrebbero prenderlo”.

VERETOUT – “Il Marsiglia con Tudor, contestato ad inizio stagione perché ha fatto fuori alcuni big come Payet, sta ottenendo risultati importanti. È vero che il Psg oscura tutto, ma ci sono altre squadre che stanno giocando bene. Un altro Veretout? Ce ne sono tanti, ad esempio Le Fee del Lorient”.

KOLO MUANI – Altro nome, accostato al Milan, è quello di Kolo Muani: “Il mercato italiano è stato limitato dal punto di vista economico e tecnico. Ma ci sono alcune squadre che hanno adoperato uno scouting come il Sassuolo o il Milan: qualche volta sbagli, ma qualcuno sempre lo prendi. La mia domanda è: ‘Perché questi giocatori non vengono prodotti in Italia?'”.

THURAM – “È un giocatore di assoluto livello, all’Inter farebbe bene. Anche con la Francia sta facendo bene, è prontissimo per l’Italia. E’ un esterno vecchia maniera. Se dovessero arrivare le sirene inglesi siamo fuori. La Serie A è vista come un campionato dove crescere. Rabiot fino a due mesi fa diceva che il suo sogno è giocare in Premier, eppure gioca in uno dei migliori club al mondo. La Premier è vista dai francesi come la destinazione finale”.

Canovi a Tv Play: “Zidane può allenare ovunque”

LIGUE 1 – “Si dice spesso che c’è solo il Psg, magari lo avessimo noi. Basta vedere i risultati delle francesi nelle competizioni europee. Hanno giocato alcune semifinali, non hanno disputato al momento le finali di Champions League. Abbiamo avuto solo Mourinho negli ultimi anni, nel mentre c’è il nulla. Attenzione a questo snobbismo culturale e tecnico”.

ZIDANE – “Si è parlato anche di Psg perché c’è un interesse nazionale. Tra due anni a Parigi ci saranno le Olimpiadi. Zidane potrebbe prendere qualsiasi squadra, in Nazionale è ancora difficile. È chiaro che ha fatto l’impossibile con il Real Madrid, ma potrebbe fare benissimo anche a livello di nazionale”.

GHOURI – “Ha avuto problematiche fisiche e mentali. Siamo in tempo per recuperarlo ma serve capire alcune cose come la situazione salariale e quando vuole migliorare”.