Simeone fa ‘litigare’ Inter e Juve: c’è la data del doppio affare

L’irruzione inaspettata del tecnico argentino costringe i due club italiani a modificare i loro piani sul mercato

Nell’ennesimo duello di mercato ingaggiato di recente da Inter e Juventus, è spuntato all’improvviso un terzo protagonista. Si tratta del Cholo Simeone, a caccia di grandi opportunità di mercato per risollevare l’Atletico Madrid da un periodo poco brillante sotto il profilo dei risultati.

L’allenatore argentino starebbe preparando una vera e propria rivoluzione, a partire dal possibile addio di Joao Felix. Il rapporto con l’attaccante portoghese è ai minimi storici ed una cessione a tre cifre dinnanzi alla corte di numerosi club inglesi potrebbe garantire ai ‘colchoneros’ un bottino cospicuo da reinvestire in entrata. Tra i numerosi obiettivi degli spagnoli, ce n’è uno su cui Juventus e Inter hanno già messo gli occhi da parecchio tempo.

Si tratta di Alexis Mac Allister, giocatore rivelazione dell’ultimo Mondiale vinto proprio dall’Argentina insieme ad un altro grande talento come Enzo Fernandez. Il centrocampista di proprietà del Brighton ha raggiunto una valutazione che sfiora ad oggi i 40 milioni di euro, ma che non spaventa di certo le numerose società che negli ultimi giorni hanno bussato alla porta degli inglesi alla ricerca di informazioni sul suo futuro.

Calciomercato Inter e Juve, Mac Allister all’Atletico può liberare De Paul

Nel doppio intreccio tra Inter e Juve, proprio Mac Allister potrebbe svolgere un ruolo particolarmente importante.

Ad oggi, infatti, il centrocampista del Brighton è fuori dalla portata delle due società italiane. E, stando a quanto riportato da ‘Tyc Sports’, potrebbe rimanere alla corte di De Zerbi almeno fino al prossimo giugno. In pole position rimangono Chelsea ed Arsenal, con l’Atletico Madrid ultimo arrivato e pronto ad operare il sorpasso sui due club inglesi.

Un eventuale approdo di Mac Allister a Madrid andrebbe a liberare in uscita Rodrigo De Paul. L’ex centrocampista dell’Udinese è particolarmente gradito alla Juventus di Allegri ed in passato è stato molto vicino al passaggio all’Inter. Un ‘piano B’ niente male per entrambi i club che dal prossimo giugno potrebbero tornare a sfidarsi per aggiudicarsi l’argentino campione del mondo.