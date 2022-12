Terremoto al PSG: lascia subito, è UFFICIALE

Cambiamento alquanto importante nell’asset dirigenziale in casa Paris Saint Germain: è arrivato il comunicato ufficiale del club parigino

Il Mondiale in Qatar, almeno per quanto concerne il calcio giocato, non ha affatto deluso le aspettative, anzi. Numerose le sorprese a cui abbiamo assistito nelle scorse settimane, prima di chiudere in bellezza con la finalissima tra Argentina e Francia, già entrata nella storia di questo sport.

La copertina, alla fine, se l’è conquistata Lionel Messi, quantomeno raggiungendo (forse perfino superando secondo molti) il mito di Diego Armando Maradona. Ma allo stesso tempo va sottolineato il percorso fantastico del fenomeno Kylian Mbappe, autore di una scoppiettante tripletta ai danni proprio dell’Albiceleste. La stella francese ha già messo le sue mani su una Coppa del Mondo nonostante la giovane età e avrà senz’altro modo di rifarsi in futuro. Ora testa al Paris Saint Germain, per cercare di vincere finalmente quella Champions League tanto desiderata.

Il club parigino ha speso parecchi soldi sul calciomercato in questi anni: basti pensare alla cifra record investita per assicurarsi le prestazioni di Neymar dal Barcellona. Ciò, però, non è bastato a superare la prestigiosa concorrenza delle big europee. Ora sulla panchina siede mister Christophe Galtier, il quale sarà chiamato – insieme alla sua truppa – ad avanzare ai quarti di finale della competizione battendo niente meno che il Bayern Monaco, una delle favorite. Necessario, dunque, lasciarsi alle spalle il triste epilogo della super sfida col Real Madrid nella passata edizione.

UFFICIALE: Jean-Claude Blanc lascia il PSG

Intanto, si registra un importante cambiamento nell’asset dirigenziale. Entrando più nello specifico, l’ex presidente della Juventus Jean-Claude Blanc lascerà a breve – dopo ben dodici stagioni – la carica di vice amministratore delegato del club francese. Sarà, infatti, il direttore del progetto sportivo Ineos, che comprende fra gli altri il Nizza.

Di seguito il comunicato ufficiale rilasciato dal PSG: “Dopo dodici stagioni di successo, Jean-Claude Blanc – vice amministratore delegato del Paris Saint Germain – dirà addio al Club per perseguire una nuova sfida professionale nel 2023 – si legge nella nota -. La data della fine del rapporto sarà confermata nel nuovo anno. Il nuovo vice amministratore delegato sarà annunciato nel 2023. Il Club continua la sua trasformazione dentro e fuori dal campo, iniziata la scorsa estate con la firma di un nuovo allenatore“.