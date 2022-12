Juventus, UFFICIALE il nuoco CdA: ecco chi sono

La Juventus ha annunciato i componenti del nuovo CdA che verrà eletto il 18 giugno

La Juventus ufficializza i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione del club. Dopo il terremoto dello scorso 28 novembre, con le dimissioni del presidente Agnelli e di tutto il CdA, arrivano i nuovi nomi ai voti nell’Assemblea degli azionisti del 18 gennaio per l’elezione del nuovo consiglio. Dunque la Juve ha annunciato i ‘candidati’ che tra poche settimane verranno sostanzialmente ufficializzati. Ad eccezione di Maurizio Scanavino, che è già formalmente il nuovo dg. Gianluca Ferrero sarà invece il presidente.

Ecco il comunicato del club: “Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Juventus Football Club S.p.A. che si terrà, in sede ordinaria e in unica convocazione, il giorno 18 gennaio 2023, si rende noto che l’azionista EXOR N.V., titolare di una partecipazione pari al 63,8% del capitale sociale di Juventus, ha depositato una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione: Fioranna Vittoria Negri, Maurizio Scanavino, Gianluca Ferrero, Diego Pistone e Laura Cappiello. Negri e Cappiello hanno attestato di qualificarsi quali amministratori indipendenti ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF, nonché ai sensi del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance”.

Juventus, il nuovo CdA: chi sono e cosa fanno

La lista di nomi diramata dalla Juventus, come conferma lo stesso comunicato, contiene anche le “proposte di deliberazione che l’azionista EXOR N.V. ha formulato in ordine, rispettivamente, al numero dei componenti del consiglio di amministrazione, alla sua durata in carica, nonché alla determinazione dei compensi spettanti ai membri del medesimo”. Dopo Gianluca Ferrero e Maurizio Scanavino, Fioranna Negri è commercialista, revisore e iscritta all’albo dei Consulenti Tecnici d’ufficio del tribunale di Milano. Ha maturato un’esperienza di 35 anni ed è esperta di revisione e di bilanci, oltre che di controllo dei rischi. Svolge incarichi professionali in società quali Satispay, Wikimedia, Guala Closures, Fincantieri e Autostrade per l’Italia.

Diego Pistone vanta invece un’esperienza di 48 anni nell’area finanza e controllo di molte società, in Italia e all’estero. Si è occupato di sistemi di fornitura, after sales, sviluppo reti commerciali, controllo di gestione, e amministrazione per diverse società del Gruppo Fiat. Dal 2022 è consigliere e CFO di Finde e membro del CDA di Diasorin. Laura Cappiello è l’esperta di diritto e degli organismi di vigilanza: iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano, è Senior Counsel presso il dipartimento di corporate law dello studio legale Orrick. Si è occupata di fusioni e acquisizioni, diritto societario e diritto penale d’impresa, assistendo in operazioni straordinarie il Fondo Atlante, Microsoft Corporation, Enel, Enel Green Power, Leonardo, e altre società.