Chiamata diretta e addio Serie A: Klopp lo vuole a Liverpool

Jurgen Klopp potrebbe nuovamente scompaginare il calciomercato italiano e internazionale. L’ha chiamato direttamente e vuole portarlo subito al Liverpool

La nostra Serie A è una competizione, un prodotto, uno spaccato spesso bistrattato tra i nostri confini e all’estero.

In realtà, pur non essendo propriamente ai fasti di un tempo, la nostra la diciamo comunque e con campioni che nella massima divisione italiana riescono comunque a dire la loro. Non è un dato unicamente relegato ai nostri confini, ma poi un dato di fatto, viste le prestazioni che determinati calciatori riescono ad avere. E il Napoli spera che tra questi ci sia sempre di più Eljif Elmas. Si tratta di un centrocampista classe 1999 dalla duttilità e dalle capacità decisamente rari. Ama agire sulla trequarti, ma può giocare anche sugli esterni o da mezzala. Insomma, duttilità al servizio della straordinaria qualità che si ritrova tra piedi e che lo porta anche a un discreto bottino di gol realizzati. Al Napoli sono già tre nell’attuale Serie A. Non male, considerando che molto spesso parte dalla panchina. I margini di miglioramento sono enormi, ma ora se ne sono accorti anche in Inghilterra.

Assalto del Liverpool a Elmas: chiamata diretta di Klopp

Elmas, pur non avendo strappato un posto da titolare fisso a Luciano Spalletti, è dunque un elemento decisamente importante per il centrocampo del Napoli.

Un elemento che i partenopei potrebbero presto perdere sul calciomercato. Secondo quanto riporta il giornalista Ahmet Ercanlar via Twitter, infatti, Jurgen Klopp avrebbe chiamato direttamente Elmas, dicendogli di vederlo e volerlo al Liverpool. I costi dell’operazione non sarebbero comunque bassi: la valutazione del centrocampista sarebbe sui 25-30 milioni di euro, considerando che una quota andrebbe al Fenerbahce. Insomma, i Reds fanno tremare il Napoli: Elmas, prima di avere del tutto incantato, potrebbe prematuramente lasciare la Campania.