Milinkovic-Savic, doppia svolta: patto e nuova offerta

Le ultime su Milinkovic-Savic, come può cambiare il futuro del centrocampista serbo sempre nel mirino della Juventus e non solo

Si aspettava un Mondiale diverso, Sergej Milinkovic-Savic, per sé e per la sua nazionale. Il centrocampista della Lazio non è riuscito però a brillare particolarmente, con un solo acuto, quello del gol contro il Camerun. E la Serbia ha abbandonato mestamente il torneo dopo la prima fase, con un solo punto.

Un flop senza mezzi termini, quello della nazionale di Dragan Stojkovic. Che ha avuto anche delle ripercussioni sul mercato: non c’è stata l’impennata per il prezzo del cartellino di Milinkovic, eventualità che si augurava il presidente biancoceleste Lotito, che naturalmente non vorrebbe dirgli addio ma, se non dovesse riuscire a trattenerlo, preferirebbe farlo monetizzando il più possibile. Ora, si apre una nuova fase per il futuro del giocatore, probabilmente decisiva e che si giocherà su più tavoli.

Milinkovic-Savic, il patto strappato dalla Lazio: a gennaio resta, ma poi?

Innanzitutto, ‘Sky Sport’ riferisce del ‘patto’ che Lotito avrebbe strappato al suo giocatore. Vale a dire, niente addio alla Lazio a gennaio, a meno che al club capitolino non vengano presentate offerte irrinunciabili, vicine ai 100 milioni di euro.

Discorsi, da questo punto di vista, rimandati dunque con molta probabilità all’estate e nel frattempo la Lazio proverà a convincerlo a restare con una offerta cospicua per il rinnovo del contratto. La proposta biancoceleste, comprensiva di bonus, dovrebbe arrivare a 5 milioni di euro a stagione. Una offerta che però, per quanto elevata e fuori dai parametri del club come corposo strappo alla regola, potrebbe non bastare a strappare l’intesa per prolungare la sua avventura nella Capitale. Le big attendono l’evolversi della situazione. Compresa la Juventus, che nonostante le recenti difficoltà extra campo non ha smesso di pensare al ‘Sergente’. Come raccontato qualche settimana fa da Calciomercato.it, il piano bianconero resta sempre quello di provare a mettere a segno il colpo Milinkovic a giugno, a condizioni favorevoli. O addirittura cercare di riannodare i fili per strappare un’intesa con vista sul 2024, quando potrebbe arrivare a Torino a parametro zero.