Conte a gamba tesa: il blitz può mettere fuori gioco Juve e Roma

Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza l’ingresso in scena del Tottenham dove lavorano due grandi ex

Conte, ma in primis Paratici mettono i bastoni fra le ruote, insidiano la Juventus nella corsa al laterale destro finito nel mirino per il post Cuadrado. Il colombiano in scadenza a giugno non dovrebbe infatti rinnovare, lasciando un vuoto che i bianconeri pensano di colmare con un profilo giovane e di prospettiva, ma con esperienza a livello internazionale.

Conte gli ‘Spurs’, però, rischiano di complicare una delle strade che sta pensando di percorrere ‘La Vecchia Signora’. La strada è quella che porta a un calciatore del Lione di proprietà però dello Shakhtar Donetsk. Parliamo di Mateus Cardoso Lemos Martins, noto semplicemente come Tete. Il ventiduenne brasiliano è tuttavia un esterno d’attacco, che i bianconeri potrebbero quindi prendere in considerazione più per l’eredità di Di Maria – con il quale non si esclude un rinnovo – che per quella di Cuadrado.

Stando a ’90min.com’, il nome di Tete è finito anche sulla scrivania del Tottenham, oltre che di altri club della Premier come West Ham, Newcastle e Arsenal.

Calciomercato Juventus e Milan, ‘occasione’ Tete

Tete ha solo un altro di contratto con lo Shakhtar, quindi l’estate che verrà sarà l’ultima occasione per intascare qualche milione dalla vendita del suo cartellino.

Non a caso, come scritto da Calciomercato.it lo scorso 15 dicembre, lo Shakhtar Donetsk è pronto a considerare offerte per l’esterno mancino, per via della guerra Russia-Ucraina trasferitosi al Lione in prestito fino a giugno. Oltre alla Juve, attenzione pure a Roma (per possibile sostituzione di Zaniolo) e Milan, anch’esse intenzionate a rinforzare l’out destro.