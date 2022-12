Rimonta Juventus, scelto il colpo scudetto

La Juventus prepara il mercato con ambizioni di rimonta, il colpo scudetto per la caccia al Napoli è un nome a sorpresa

Pochi giorni ormai alla ripartenza del campionato di Serie A, che riprenderà il via nei primi giorni del 2023. Il 4 gennaio è l’appuntamento non solo per tutti gli appassionati, ma anche per tutte le squadre, per una seconda parte di stagione che si presenta con numerose incognite. I valori prima della pausa saranno rispettati?

Se lo augurano, di certo, i tifosi del Napoli. Gli azzurri hanno dominato la prima parte del campionato, creandosi un interessante divario con il resto della concorrenza. Gap che naturalmente tutte le inseguitrici sperano di poter colmare, anche se non sarà facile. Milan, Juventus, Inter e non solo preparano la riscossa, che potrebbe passare anche tramite il mercato. Risorse fresche dalla sessione di trasferimenti potrebbero dare una mano per una rincorsa complicata, il doppio fronte campo e mercato terrà banco per un mese di gennaio che riserverà già forti emozioni.

Il colpo scudetto è della Juventus: il verdetto del sondaggio di Calciomercato.it

In vista della finestra di mercato invernale, che si aprirà la prossima settimana, Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti, tramite il consueto sondaggio giornaliero, quale potrebbe essere il colpo più interessante nella prospettiva di una rimonta da parte delle inseguitrici sull’attuale capolista. Con un verdetto piuttosto sorprendente che riguarda la Juventus.

Come raccontato dalla nostra redazione, la Juventus segue con grande interesse Ivan Fresneda come potenziale erede di Juan Cuadrado. Il giovane laterale spagnolo del Valladolid è attenzionato da diverse squadre e ha già credenziali notevoli che potrebbero renderlo la rivelazione del mercato e del campionato italiano, qualora dovesse sbarcare in Serie A. Sarebbe proprio l’acquisto di Fresneda per i bianconeri, un nome in grado di ribaltare la situazione negli equilibri della corsa scudetto, secondo il 35% dei votati. Piuttosto sponsorizzato anche l’acquisto di Ziyech da parte del Milan (29%), mentre l’acquisto di Thuram da parte dell’Inter (20%) e di Frattesi da parte della Roma (16%) non avrebbero lo stesso impatto.