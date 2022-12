Occasione in saldo per la Juventus: il bomber a 30 milioni

Juventus a caccia di rinforzi sul mercato, per i bianconeri una occasione in attacco a cifre contenute: 30 milioni sono sufficienti

La Juventus manda in archivio un 2022 piuttosto difficile non soltanto per quanto concerne i risultati sul campo, lontani dalle attese dell’ambiente. Gli eventi delle ultime settimane hanno fatto sì che per il prossimo futuro siano diverse le incognite da affrontare per i bianconeri.

La squadra di Allegri è chiamata a fare molto meglio, da subito, con il tentativo di una difficile rimonta in campionato, cui comunque il tecnico livornese crede, ma almeno nell’immediato sarà difficile avere risorse importanti dal mercato e occorrerà fare di necessità virtù con la rosa attuale, sperando che la nuova emergenza infortuni dia presto respiro. La società infatti dovrà capire quali saranno i margini di manovra, dopo la nomina del nuovo CDA e con l’attesa delle decisioni della giustizia sportiva in merito all’inchiesta sulle plusvalenze e sulla manovra stipendi. Sul mercato, in ogni caso, il club non resterà fermo e proverà a cogliere le opportunità che dovessero presentarsi. Questo sia per la sessione di gennaio, sia, più probabilmente, in estate, dove il quadro dovrebbe essere maggiormente delineato. Può tornare nel mirino, in ogni caso, un pallino del recente passato per l’attacco, che potrebbe essere acquistato a condizioni abbastanza favorevoli.

Juventus, per Ferran Torres bastano 30 milioni

Parliamo di Ferran Torres, attaccante che era stato già seguito con interesse ai tempi di Paratici. Ma che rispetto al suo approdo al Manchester City è finito poi piuttosto in ‘disgrazia’.

Un anno e mezzo in Inghilterra con un rendimento brillante in alcuni momenti, ma frenato dagli infortuni. Poi, un anno fa, l’acquisto da parte del Barcellona per 55 milioni di euro, con un valore però progressivamente crollato. E una centralità perduta, nei piani dei blaugrana, che per il prossimo futuro pianificano una vera e propria rivoluzione offensiva. Dalle cessioni dello stesso Ferran Torres, di Ansu Fati e di Dembelé, la società catalana spera di ricavare il più possibile. Nel caso dell’ex City, secondo ‘Todofichajes.com’, il Barcellona si sarebbe già ‘rassegnato’ a incassare non più di 30 milioni di euro, una cifra che sarebbe attaccabile dalla Juventus in estate.