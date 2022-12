Via subito: “Può lasciare la Juventus a gennaio”

Il big bianconero a rischio: “Può lasciare la Juventus a gennaio”. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti

Riprenderà domani la preparazione della Juventus di Massimiliano Allegri in vista della ripresa del campionato e della trasferta sul campo della Cremonese.

Sono stati annunciati oggi i nuovi membri del CdA bianconero, che sarà guidato da Ferrero e Scanavino, presentati così da John Elkann: “Il nuovo Consiglio che nascerà a Gennaio sarà formato da figure di grande professionalità sotto il profilo tecnico e giuridico, guidati del Presidente Gianluca Ferrero: insieme agli altri amministratori, avrà il compito di affrontare e risolvere i temi legali e societari che sono sul tavolo oggi. Confido che la società riuscirà a dimostrare di aver agito sempre correttamente. Maurizio Scanavino, che ha dimostrato solide capacità manageriali in tutte le società dove ha lavorato, metterà a frutto l’esperienza maturata soprattutto in ambito media e digitale per accelerare lo sviluppo della Juventus, uno dei brand più forti al mondo”. L’ad di Exor ha subito blindato Massimiliano Allegri e, almeno per il momento, anche Federico Cherubini che è già attivo sul mercato. Sono diversi i nodi ancora da sciogliere per la dirigenza bianconera, a partire dai big in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Spicca anche Juan Cuadrado: “Sono contento di essere qui, sento questa squadra come la mia famiglia. Ho fatto quasi tutta la mia carriera come professionista qui, sono grato alla Juventus. Cerco di andare avanti per fare il meglio per la squadra, poi si vedrà”. Il futuro del colombiano, però, sembra sempre meno bianconero.

Calciomercato Juventus, Cuadrado via a gennaio: l’indiscrezione

Salvo sorprese, la Juve non presenterà un’offerta per il rinnovo di Juan Cuadrado. Ma non solo.

A ‘Juventibus’, il giornalista Luca Momblano ha infatti rivelato: “Non è da escludere un’uscita di Cuadrado già a gennaio. Per me le possibilità sono basse, direi 30%. La Juventus ha un budget per il mercato invernale di circa 20 milioni di euro. Anche un’indiscrezione: Scanavino ha potere di firma fino a 40 milioni di euro”. A sorpresa, dunque, Cuadrado potrebbe addirittura lasciare i bianconeri a gennaio. Staremo a vedere.