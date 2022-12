Non si arrendono, vogliono 100 milioni: stratagemma e nuova destinazione decisa

Il destino di un calciatore molto chiacchierato in sede di calciomercato si deciderà nei prossimi giorni. La mossa a sorpresa accelera l’addio

Una telenovela degli ultimi mesi sul calciomercato potrebbe presto trovare il suo compimento e non è stato affatto semplice arriva fino a questo punto.

Il protagonista è Joao Felix, neanche a dirlo. Sì, perché nelle ultime settimane in sede di calciomercato se n’è parlato e per forza di cose, avvicinando partita dopo partita l’addio all’Atletico Madrid. Il portoghese rappresenta un talento di grandissima qualità, capace di imporsi per la grande abilità nello stretto, ma ha anche facilità di tiro e un dribbling efficace e mortifero. All’arrivo a Madrid, però, la sua stella pare aver smesso di brillare e quella super stellina, di enorme qualità e quantità non ha esattamente rispettato le attese. Soprattutto perché il rapporto con Diego Simeone non è mai decollato, probabilmente per incompatibilità tra le esigenze dell’allenatore e le caratteristiche dell’attaccante. Il problema è che i colchoneros l’avevano pagato veramente tanto Joao Felix e non sarà affatto facile rientrare da quella cifra dopo mesi veramente negativi. Gli spagnoli hanno un piano per soddisfare le esigenze economiche della società e non farsi trovare impreparati rispetto a una seconda punta che ormai è un separato in casa, cercando allo stesso tempo di rivalutare il calciatore.

Le cifre per l’imminente addio di Joao Felix: non sarà Serie A

L’attaccante portoghese sembra un miraggio sempre più lontano per la Serie A. Infatti, come ha dichiarato anche Claudia Garcia, i costi per il nostro campionato sembrano proibitivi.

Tra le altre cose, i Colchoneros hanno intenzione di rientrare dall’enorme cifra spesa per acquistare il suo cartellino. Non sarà affatto semplice, visto il deprezzamento del calciatore. Allo stesso tempo, però, l’ultimo stratagemma dell’Atletico potrebbe migliorare la situazione. Gli spagnoli sono pronti a cedere il talento in prestito oneroso, alla cifra di 18 milioni per sei mesi. Poi se ne parlerà, ma la valutazione del ragazzo resta mostruosa, sui 100 milioni di euro. A questo punto e a queste cifre, la Premier League è nettamente in prima fila, con la Serie A invece nelle retrovie.