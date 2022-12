Ronaldo ha una nuova squadra: fissate le visite mediche

Il campione portoghese, dopo l’addio al Manchester United, è pronto ad iniziare una nuova avventura. Ormai è davvero tutto fatto

Il calciomercato di gennaio ufficialmente non è ancora iniziato ma le squadre si stanno muovendo per farsi trovare pronte fin dal primo giorno.

Il più grande colpo invernale potrebbe metterlo a segno l’Al Nassr, che sta spingendo per mettere le mani su Cristiano Ronaldo. Il portoghese dopo essersi liberato dal Manchester United è pronto a ripartire da una nuova squadra.

La voglia di CR7 è sempre stata quella di continuare a giocare in Europa, in un club che gli permettesse di disputare la sua competizione preferita, la Champions League. Jorge Mendes ha provato in tutti modi a piazzare il proprio assistito in uno dei sedici club che disputeranno gli ottavi di finale ma senza successo. E’ stato praticamente accostato a tutte, anche in Italia è tornato di moda per Milan e Napoli, ma mai nulla di davvero di concreto.

Negli ultimi giorni le possibilità di vedere Ronaldo in Arabia Saudita sono così aumentate sensibilmente. Come riporta CBS Sports, l’Al Nassr avrebbe già programmato le visite mediche da far svolgere al campione portoghese, così da poterlo tesserare fin da subito durante il calciomercato di gennaio.

Calciomercato, addio Europa: Ronaldo verso il sì

La trattativa per il trasferimento del 37enne a Riyadh è praticamente conclusa. A Ronaldo è stato offerto un contratto da 75 milioni di dollari a stagione. Una somma importante che diventerebbe ancora più ricca grazie alle sponsorizzazioni.

L’idea dell’Arabia Saudita sarebbe quella di affidare un ruolo di ambasciatore al campione portoghese per la candidatura ai Mondiali del 2030. Ronaldo potrebbe così diventare l’uomo immagine della coppa del Mondo che si svolgerà fra otto anni.

A Riyadh si respira ottimismo ma tutto è chiaramente nella mani di Cristiano Ronaldo. Se il portoghese dovesse dire sì, tutto sarebbe già apparecchiato. L’Al Nassr si sarebbe spinto, infatti, oltre, prenotando gli alloggi per il giocatore e il suo entourage. E’ davvero tutto pronto affinché Ronaldo scriva la parola fine con il calcio europeo, dando vita ad una nuova avventura nel deserto.