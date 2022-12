Problemi per Conte: guai in difesa e infortunio

Il Tottenham pareggia solo in rimonta e perde un giocatore. Inizia così la Premier League degli Spurs

Come da tradizione, la Premie League scende in campo per il classico Boxing Day. La prima partita, valevole per la sedicesima giornata del campionato inglese, ha visto sfidarsi il Brentford e il Tottenham.

Al Brentford Commuity Stadium di Londra, i padroni di casa sono passati in vantaggio con Janelt dopo solo quindici minuti. Il raddoppio è arrivato al 54esimo con Toney. Ma gli uomini di Antonio Conte sono riusciti ad agguantare il pareggio, tra il 65esimo e il 71esimo con Kane e Hojbjerg. Un pareggio che rafforza il quarto posto degli Spurs, ora a 30 punti, come il Newcastle. Il Manchester United, quinto, a quattro punti, può, però, entrare in zona Champions League, avendo due partite in meno. Il Brentford, invece, resta a metà classifica con i suoi 20 punti.

Brentford-Tottenham: problemi in difesa e infortunio

La partita, iniziata alle ore 13.30, ha chiaramente avuto diversi spettatori interessati. Anche in Italia, i tifosi del Milan hanno seguito il match della squadra di Antonio Conte, che Tonali e compagni affronteranno agli Ottavi di finale di Champions League.

Il Tottenham ha mostrato le sue abilità ad andare a segno, confermando di essere un team che non si arrende mai. Non mancano, chiaramente, le note negative come la fragilità difensiva e lo stop per infortunio di Clément Nicolas Laurent Lenglet, costretto a lasciare il campo in pieno recupero, perdendo sangue dalla testa.