Napoli, i regali per Kvaratskhelia: nuovo contratto e smalto scintillante

Le performance sotto tono in amichevole non spaventano: pronto un 2023 di alto profilo per Kvaratskhelia ed il Napoli

La sconfitta con il Villarreal e quella pesante con il Lille hanno fatto scattare in una città passionale come Napoli la più classica contraerei sportiva. Un muro di tifosi appassionati e soprattutto di addetti ai lavori pronti a discutere tutto e tutti. Una squadra con otto punti in più sulla seconda, che ha vinto il girone di Champions, sbattendo la porta in faccia al Liverpool.

Il più classico prezzo da pagare quando sei sulla bocca di tutti per quello che stai facendo. Luciano Spalletti ne è ben consapevole. Conosce anche chi gli marcia contro perché non è allenatore da veline. Quello di Certaldo è tecnico di campo nel senso stretto del termine. I fatti dimostrano come ce ne siano pochi come lui che riescano ad adattarsi ai giocatori a disposizione: soprattutto, a valorizzarli, come è successo con Khvicha Kvaratskhelia.

Kvara, rinnovo da discutere: il piano di De Laurentiis

Nei due test prima della ripresa del 4 gennaio, il georgiano è apparso lontano dalla migliore condizione. Giù subito una ridda di voci. Le più disparate. La verità, stando alle fonti autorevoli consultate da Calciomercato.it, è molto più banale. Kvara è all’interno di un percorso. Già nelle ultime settimane prima della sosta, l’attaccante era stato fermo per diversi piccoli problemi muscolari.

Quello studiato dallo staff azzurro è un classico percorso di recupero che ha visto Spalletti cercare di impiegarlo il più possibile nelle amichevoli. Un modo per ritrovare quegli aspetti, dal cambio di direzione alla sensibilità nel dribbling, fondamentali per tornare ad esser il calciatore devastante di inizio stagione. La sensazione del calciatore, di chi gli sta accanto e del Napoli è improntata alla serenità più totale. Tutto sta procedendo nel modo corretto per ritrovarsi al meglio per il match con l’Inter.

Poi, c’è l’altro aspetto: quello legato al contratto. Calciomercato.it vi anticipò qui lo scorso ottobre, che nella mente di Aurelio De Laurentiis già c’era il desiderio di adeguare il contratto del georgiano. Il milione netto percepito oggi può esser ritoccato sensibilmente verso l’alto. Da diversi giorni, ci sono i primi approcci per capire gli spazi di manovra. Il Napoli è conscio di un adeguamento giusto per quanto mostrato dal talento costato circa 10 milioni. Un affare quasi irripetibile. Sponda Kvara non c’è nessuna fretta, ma solo il desiderio di ascoltare. Con un epilogo che, quasi certamente, sarà soddisfacente per tutti.