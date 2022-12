Calciomercato, scelto il top player: è il super regalo di Natale

Manca ormai pochissimo all’apertura del mercato invernale, dove potrebbero avere un ruolo importante anche le big di Serie A

Ci siamo per il calciomercato di gennaio. Manca davvero poco per quella che, per molti, sarà una sessione che riserverà diverse sorprese. Una sessione che, in qualche modo, potrebbe avere come protagoniste anche le big della nostra Serie A.

Ovviamente, restando al Bel Paese, non aspettiamoci grandi colpi. Grandi come potrebbe essere quello Gvardiol, tra le rivelazioni del Mondiale in Qatar. Il croato è ormai inaccessibile, se lo contenderanno a suon di milioni Real Madrid e Chelsea. Senza escludere qualche ingresso a sorpresa.

A Roma c’è chi invece ‘sogna’ Luka Modric, in scadenza a giugno col Real. Il fuoriclasse croato ancora deve prendere una decisione sul suo futuro, un futuro che potrebbe essere ancora targato ‘Merengues’.

Esito sondaggio Twitter: stravince Joao Felix

A Qatar 2022 non ha lasciato il segno, ma Joao Felix rimane uno dei migliori talenti del calcio europeo. Ed è lui che ha vinto, anzi stravinto il sondaggio Twitter di Calciomercato.it.

Ai nostri follower avevamo chiesto “Quale super regalo di Natale vorreste trovare sotto l’albero per la vostra squadra?”. Il 43,1% dei voti è andato appunto al portoghese in uscita dall’Atletico Madrid. Il 24,6% e il 16.9% ai sopracitati Gvardiol e Modric.

Quarto e ultimo nel sondaggio, a sorpresa ma non troppo, il ‘nostro’ Gigio Donnarumma col rimanente 15,4%.