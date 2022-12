Rescissione immediata, Juve e Milan rifiutate: il big preferisce gli USA

Milan e Juventus alla caccia di un obiettivo comune sul mercato, ma il giocatore potrebbe accettare una proposta dagli Stati Uniti

Giorni di vacanze natalizie in cui il calciomercato però non si ferma. Le festività non rallentano l’attività dei club calcistici, pronti a ripartire dopo lo stop per il Mondiale in Qatar e che devono preparare le strategie per la finestra di trasferimenti invernale.

Primi match ufficiali già in vista in Premier League, Liga e Ligue 1, la Serie A riaprirà i battenti invece nei primi giorni del 2023. Nel nostro campionato, è caccia al Napoli, che prima della pausa ha piazzato la fuga creandosi un buon margine sulle inseguitrici, per gli azzurri da provare a mantenere e per le altre da provare a ricucire. Milan e Juventus in particolare, ma non solo loro, coltivano ambizioni di rimonta scudetto. Un progetto che passa dalla preparazione sul campo per le squadre di Pioli e Allegri e da possibili importanti innesti di mercato, per aumentare la qualità delle rispettive rose e mettere pressione alla banda di Spalletti. Rossoneri e bianconeri hanno, come spesso accade, alcuni obiettivi in comune per il mercato di gennaio. Ma uno di questi potrebbe allontanarsi, tentato da proposte che arrivano da oltre oceano.

Isco dice no a Juventus e Milan, proposta dalla Major League Soccer

Sul mercato degli svincolati, fa particolarmente gola il nome di Isco, che dopo soli quattro mesi ha interrotto il suo rapporto con il Siviglia. E che è tornato a stuzzicare la fantasia dei club nostrani, con anche la Roma piuttosto interessata. Ma per il 30enne spagnolo, si prepara una avventura nella Major League Soccer.

Come riportato da ‘As’, infatti, ci stanno pensando seriamente i Los Angeles Galaxy, che vorrebbero aggiungere qualità in mezzo al campo e che hanno già in rosa Riqui Puig. Attenzione però anche ad altre piste, in particolare quella che potrebbe portarlo in Premier League. In Inghilterra infatti c’è un suo vecchio estimatore ad aspettarlo, vale a dire Lopetegui, alla guida del Wolverhampton. I ‘Wolves’ sono ultimi in classifica e preparano un mercato di spessore per andare a caccia della salvezza.