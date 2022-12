Il Real Madrid dice sì: alla Juventus servono 50 milioni

Il Real Madrid ha le idee chiare: via libera alla cessione, ma soltanto davanti ad un’offerta da cinquanta milioni di euro

Il Real Madrid pensa al futuro e lo fa andando anche a caccia di introiti per portare a termine i colpi sognati da Florentino Perez.

Il novero di obiettivi delle merengues è vasto a costoso: parte da Bellingham e arriva a Enzo Fernandez, senza dimenticare che è già stato acquistato a peso d’oro il giovane Endrick. E’ nella logica delle cose quindi pensare anche ad eventuali cessioni, magari inattesa e remunerative, come accaduto con Casemiro in estate. Il brasiliano sembrava essere il perno del centrocampo di Ancelotti ma l’offerta del Manchester United ha convinto club e giocatore a dirsi addio. Quest’inverno, o al più tardi l’estate prossima, potrebbe succedere di nuovo e l’indiziato a lasciare il ‘Bernabeu’ è Ferland Mendy. Il terzino francese è tra i possibili partenti e il Real ha provato anche ad inserirlo nella trattativa per Gvardiol. Ad ogni modo, il suo destino sembra segnato e la Juventus è alla finestra.

Calciomercato Juventus, ecco la cifra per Mendy

I bianconeri hanno la necessità di intervenire sulle fasce in difesa e Mendy è tra i nomi più spesso accostati.

Non semplice però arrivare al 27enne di Meulan-en-Yvelines, se trovassero conferma le cifre pubblicate da ‘fichajes.net’. Stando al portale spagnolo, il Real Madrid è aperto ad una cessione già a gennaio del calciatore, ma soltanto davanti ad una offerta importante.

Offerta che il portale quantifica in almeno cinquanta milioni di euro. Insomma non certo un affare stando a questa valutazione: una somma che toglierebbe dai giochi la Juventus che, anche considerato il particolare periodo che sta vivendo, non può permettersi investimenti di questo tipo peraltro per un giocatore che non è neanche così giovane. Diverso, invece, il discorso se da Madrid arrivasse l’apertura ad un prestito fino al termine della stagione, rimandando magari le valutazioni sul riscatto alla prossima estate. Con questa formula, Mendy in bianconero diventerebbe una ipotesi percorribile con Allegri che avrebbe dalla sua un calciatore di esperienza internazionale, abituato a grandi palcoscenici.