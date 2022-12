Il sacrificio eccellente travolge la Juve: affare da 80 milioni

La Juve potrebbe essere implicata in un affare decisamente importante e di livello internazionale. Ecco le ultime notizie in arrivo dalla Spagna

Il calciomercato internazionale potrebbe essere travolto da un giocatore giovane e di livello internazionale.

Stiamo parlando di Ansu Fati. L’attaccante spagnolo ha mostrato tutte le sue qualità fin dai suoi esordi, imponendo il suo talento anche in un club decisamente competitivo come il Barcellona. I blaugrana hanno inizialmente valorizzato l’esterno d’attacco, ma in questa stagione agli ordini di Xavi le cose non sono andate in maniera così brillante. Quest’anno in Liga ha giocato 14 partite, ma solo il 21% di queste da titolare. Comunque ha messo a segno tre gol e tre assist, entrando nelle gerarchie del club catalano. La situazione economica in casa blaugrana, però, non è così florida e quindi un sacrificio, secondo quanto riporta ‘El Nacional’, potrebbe essere obbligatorio per far tornare i conti. La dirigenza sta riflettendo se sia il caso di cedere proprio il talento spagnolo e risparmiare il costo dell’ingaggio del calciatore. In tutto ciò, potrebbe inserirsi anche la Juve, ma non è cosa facile.

La Juve in lizza per Ansu Fati, ma i costi sono proibitivi

La Juve non vuole restare a guardare se, alla fine, Ansu Fati dovesse davvero cambiare squadra.

Il problema è che comunque il Barcellona non avrebbe alcuna intenzione di liberarsene a costo zero, anzi. Infatti, ci sono diversi club di calibro internazionale che sono pronti a offrire 80 milioni di euro pur di portarlo dalla loro parte. Cifre a cui ora difficilmente i bianconeri potrebbero arrivare, e soprattutto dovrebbero vedersela con una forte concorrenza. Il sogno, con ogni probabilità, è destinato a restare tale, ma questo non vuol dire che l’attaccante resterà a Barcellona.