Pesante rottura con l’allenatore: la pazienza è finita

Durante la tournée invernale in Giappone con la sua squadra, un calciatore italiano che milita all’estero ha deluso l’allenatore

La sua carriera sembrava pronta al decollo, ma le aspettative non sono state rispettate pienamente. La scorsa estate è stato mandato in prestito in Bundesliga, ma le cose non sembrano essere migliorate.

Stiamo parlando di Luca Pellegrini, esterno sinistro di proprietà della Juventus, ma attualmente tra le fila dell’Eintracht Francoforte. Approdato in bianconero nel 2019 dalla Roma, a cui venne ceduto in un’operazione separata Leonardo Spinazzola, il classe 1999 ha iniziato a girare per l’Italia per cercare spazio e continuità. Prima il Cagliari, poi il Genoa, mentre lo scorso anno è rimasto a disposizione dell’allenatore Massimiliano Allegri come alternativa ad un Alex Sandro decisamente in fase calante.

La scorsa estate, però, il club piemontese ha deciso di cederlo nuovamente, in prestito secco, all’Eintracht Francoforte per sostituire Filip Kostic, diventato nel frattempo un nuovo calciatore della Juventus dopo una lunghissima ed estenuante trattativa. L’esperienza in terra teutonica, però, non è partita nel migliore dei modi, anche a causa di alcuni problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo. Inoltre, il feeling con l’allenatore Oliver Glasner pare proprio non essere scattato.

Pellegrini rompe con Glasner: pazienza finita

Durante la tournée in Giappone dell’Eintracht, stando a quanto riporta ‘Sport 1’, l’allenatore Glasner avrebbe perso la pazienza con Luca Pellegrini, per il quale si parla di un possibile ritorno in Italia a gennaio, destinazione Lazio. Idea che, difficilmente, si realizzerà, vista la volontà del club tedesco di andare, comunque, avanti col giocatore fino alla fine della stagione. In ogni caso, la pazienza del tecnico austriaco appare davvero finita, mentre il direttore sportivo Markus Krosche è andato in difesa di Pellegrini: “Dopo un buon inizio, Luca ha avuto difficoltà e poi anche piccoli infortuni – le sue parole a ‘sport1.de’ – Si vede che ha la volontà di farsi strada, ma non ha ancora trovato il suo ritmo. Non ha ancora esaurito tutto il suo potenziale con noi”.