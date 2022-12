“Lottiamo insieme”: il messaggio della figlia di Pelé

La figlia di Pelé ha postato sui propri social una foto con il padre, lasciando un toccante messaggio: “Ancora una notte insieme”

Tutto il mondo guarda al Brasile con apprensione, in particolare le attenzioni sono rivolte verso l’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove è ricoverato Pelé.

O’Rey dallo scorso 29 novembre è ricoverato per una rivalutazione del suo trattamento chemioterapico dopo che era stato individuato un tumore al colon a fine 2021. Nelle ultime settimane è montata una crescente preoccupazione per le condizioni di Pelé e la figlia ha postato sul proprio profilo ‘Instagram’ una foto che la ritrae abbracciata al padre, con il seguente messaggio: “Siamo ancora qui, nella lotta e nella fede. Ancora una notte insieme”.

Il Brasile in apprensione per Pelé: il messaggio della figlia commuove il mondo

Edson Arentes do Nascimento, meglio noto come Pelé, è una delle più grandi leggende ancora in vita per quanto riguarda il mondo del calcio e dello sport. Le sue gesta con il Brasile resteranno per sempre nella storia dei Mondiali e nel cuore degli appassionati.

Ora tutto il Brasile si stringe intorno a O’Rey, ricoverato per avere una maggiore assistenza per curare l’insufficienza renale e cardiaca dovuta al cancro al colon con cui combatte dal 2021. Kely Cristina Nascimento, figlia di Pelé, ha mostrato sui propri social la vicinanza al padre, commuovendo milioni di persone. Il campione brasiliano è un patrimonio di tutti, per il suo sorriso e il suo amore per il calcio.