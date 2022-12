La Juventus è sotto assedio: “UEFA molto vigile”

La Juventus è sotto assedio, non solo in Italia: “UEFA molto vigile”. Nuovo annuncio che fa tremare i tifosi bianconeri

La Procura di Torino, quella federale della FIGC e infine la UEFA. L’inchiesta che sta riguardando la Juventus si sta sviluppando su tre fronti, dopo il ricorso della Procura FIGC per la riapertura del caso plusvalenze.

Nelle scorse settimane anche la UEFA ha aperto un’indagine sul club bianconero, che è così chiamato a difendersi su più fronti. Per farlo al meglio, la proprietà e John Elkann hanno deciso per le dimissioni in massa dell’intero CdA, affidando il caso ad uomini fidati e tecnici come Ferrero e Scanavino. A ‘Radio Radio’, il giornalista Stefano Agresti si è espresso così sul fronte UEFA: “I parametri della UEFA sono differenti, ma l’importante è che la giustizia sportiva italiana abbia lo stesso trattamento per tutti i club. Tutti gli altri club coinvolti devono pagare come la Juve, se colpevoli. Poi la UEFA è molto vigile sul Fair Play Finanziaro“. È intervenuto anche Furio Focolari, che ha detto la sua sulla situazione in casa bianconera: “Le cose sembrano chiare. Una società vende un garage a 7 milioni e nessuno può dirgli niente, ma se poi vengono fuori certe cose, e ci sono anche le intercettazioni, diventa un reato. Sapevamo tutti che le plusvalenze erano fasulle, ma non c’è un’unità di misura. Il fatto nuovo sono gli accordi per sistemare i bilanci, questo è un reato”.

Caso Juventus, tra la giustizia sportiva italiana e la UEFA

Anche la UEFA è vigile, con la società bianconera sotto la lente di ingrandimento di Ceferin e della massima organizzazione europea. Come noto, tra le parti è ancora aperto anche lo ‘scontro’ sulla Superlega.

Sandro Sabatini, sempre a ‘Radio Radio’, ha parlato così di plusvalenze e UEFA: “È evidente che le valutazioni Arthur-Pjanic sono raddoppiate, come Spinazzola-Pellegrini. Io quello che discuto è: c’è modo per provarlo, benissimo, punizioni per tutti a raffica, ci vuole assolutamente giustizia. Ma al Barcellona non succede niente? La UEFA disinteressata? Se c’è un reato in Italia, lo stesso reato ci deve essere in Spagna. È stata violata una regola, una legge, una norma”.