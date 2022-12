“Allegri e la grande sorpresa”: Sacchi lancia la Juve e punge Inzaghi

Il 4 gennaio ripartirà la Serie A dopo la lunga sosta per il Mondiale. Arrigo Sacchi, ex Ct della Nazionale, fa le carte al massimo campionato

Il campionato di Serie A è pronto a ripartire dopo la lunga sosta per il Mondiale in Qatar, che ha visto il trionfo dell’Argentina di un irresistibile Leo Messi.

Arrigo Sacchi fa una panoramica delle big in vista del ritorno in campo: “Il campionato si era fermato proprio nel bel mezzo del momento magico del Napoli che aveva fatto cose davvero stupende e, soprattutto, aveva incantato per il gioco collettivo – spiega alla ‘Gazzetta dello Sport l’ex Ct della Nazionale – Spalletti ha esperienza e capacità per governare la situazione, ma c’è subito un test molto impegnativo: a San Siro contro l’Inter. Si capirà subito se queste sconfitte in amichevole sono state episodiche o se, invece, c’è qualche problema. L’Inter giocherà in casa, è più esperta, ha bisogno di vincere. Guai se il Napoli affronterà con superficialità questa sfida”.

Sacchi si sofferma poi proprio sui nerazzurri di Simone Inzaghi: “Finora sono stati molto altalenanti, sia in campionato sia in Champions. Troppi alti e bassi hanno condizionato il percorso. Però quella di Inzaghi è una grande rosa: esperta, fisicamente forte, ottima tecnicamente. Fatica a essere sempre al top ed è su questo aspetto che si deve lavorare. A volte è mancato il gioco, a volte la partecipazione collettiva. Il rientro di Lukaku sarà inoltre fondamentale”.

Sacchi: “Milan, aspetto De Ketelaere. Juve più forte con Chiesa, Di Maria e Pogba”

Sacchi analizza la situazione in casa Milan: “La cosa fondamentale è che il gruppo di Stefano Pioli torni a essere squadra”.

“Il Milan dev’essere compatto per poter gestire il possesso-palla, per fare bene l’azione di pressing, per favorire la collaborazione e la sinergia tra i reparti e, infine, per arrivare all’interiorizzazione del gioco che dev’essere il vero obiettivo. Manca il centravanti? Non è un problema grave, si risolve: l’importante è che non manchi la squadra. De Ketelaere lo aspetto con fiducia: adesso deve entrare nel gioco, nei meccanismi”.

Infine, spazio alla Juventus: “A pensarci bene, potrebbe essere la grande sorpresa della ripartenza del campionato e potrebbe anche lottare per le primissime posizioni. Recupera giocatori importanti come Chiesa, avrà un Di Maria galvanizzato dal Mondiale e magari ritroverà pure Pogba. Allegri dovrà dimostrarsi abile nel fare gruppo e nell’isolare la squadra dai problemi extracalcistici”.