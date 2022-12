Pogba prova a convincere Allegri: ecco quando può tornare

Pogba vuole dimostrare ad Allegri di essere più carico che mai, così anche alla Vigilia si è allenato alla Continassa: la data per il rientro

Il mondo Juve è distratto dalle situazioni extra-calcistiche che stanno coinvolgendo la ‘Vecchia Signora’, ma intanto i giocatori si stanno allenando per il rientro in campo. Anche Paul Pogba vuole farsi trovare pronto.

L’acquisto più atteso e celebrato dell’ultimo mercato bianconero, fino a questo momento, non ha ancora giocato nemmeno un minuto in stagione. L’infortunio al menisco e una pessima gestione del superamento di questa problematica hanno portato il francese a saltare tutta la prima parte di stagione. Oggi, come si può evincere dalle storie pubblicate da Pogba sul proprio profilo ‘Instagram’, il francese si è presentato alla Continassa per continuare gli allenamenti in vista del rientro in campo. Anche all vigilia di Natale, il ‘Polpo’ ha voluto dimostrare tutto il suo impegno per riuscire a tornare a disposizione di Massimiliano Allegri.

La vigilia della Juve si chiama Pogba: l’obiettivo è il Napoli

Mentre alla vigilia si attende il Natale, la Juventus aspetta di ritrovare Paul Pogba. Dopo tanti mesi di frustrazioni e incertezze, finalmente negli ultimi allenamenti le sensazioni del francese tornano ad essere positive.

Per il rientro in campo, adesso, c’è anche un obiettivo: la convocazione per la super sfida con il Napoli di Luciano Spalletti. La chiamata di Massimiliano Allegri, in tal caso, sarebbe solamente un premio per l’impegno del francese e un modo per fargli tornare a respirare aria di campo. L’obiettivo più realistico per rivederlo sul terreno di gioco è la sfida di Coppa Italia contro il Monza del prossimo 19 gennaio.

Il mese di gennaio rischia di essere particolarmente pregno per la Juventus. Il 18 gennaio si insedierà il nuovo Consiglio di Amministrazone, il 19 gennaio potrebbe tornare in campo Paul Pogba e il 20 gennaio la Corte federale deciderà se far riaprire o no il processo sulle plusvalenze. Intanto, il numero ’10’ bianconero corre e si allena per la sua Signora.