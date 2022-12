L’avvocato esce allo scoperto: annuncio sulla retrocessione della Juve

La Juventus è concentrata sul campo ma anche molto sulle vicende che vanno al di là delle prossime gare ufficiali della squadra di Allegri. L’avvocato Chiacchio fa il punto

Si arricchisce costantemente di nuove sfaccettature ed elementi da tenere in considerazione la vicenda che vede la Juventus sotto la lente di ingrandimento della procura di Torino. Voci e rumors si susseguono ed è bene provare a fare chiarezza.

La Procura Federale ha presentato un ricorso per riaprire il processo sportivo sulle plusvalenze che coinvolge anche la stessa Juventus, arricchendo ulteriormente un quadro già di per se corposo e da esplorare al meglio: il prossimo 20 gennaio ci sarà l’udienza davanti alla Corte d’appello federale.

A proposito del futuro della Juve, con attenzione anche alla questione plusvalenze, ha parlato l’avvocato Eduardo Chiacchio, ai microfoni di ‘Radio Marte’: “La vera bolla di sapone è stato il processo sulle plusvalenze. La Procura, forte dell’insorgenza di elementi nuovi, ha ritenuto opportuno chiederne la riapertura. Fatti nuovi sul Napoli? No. Il Procuratore Generale, nelle premesse dell’appello, sottolinea che Napoli e Chievo non hanno avuto nessun legame con la Juve, nel procedimento che è stato celebrato. Insomma, sono le uniche società non coinvolte da questa vicenda”.

Juventus, rischio retrocessione? L’avvocato Chiacchio fa chiarezza

Il quadro è ricco e le date sono stabilite, mentre tra i tifosi serpeggia l’incertezza per ciò che potrebbe eventualmente accadere alla stessa Juventus. A tal proposito l’avvocato Chiacchio ha aggiunto una ulteriore opinione.

Il legale ha sottolineato: “Ricordiamo che, per la Juve, sono stati gli atti penali, le intercettazioni e le e-mail acquisite dalla polizia giudiziaria, oltre a qualche pseudo-confessione, a far sì che si producesse un ricordo di natura eccezionale. Questo è il Processo Prisma, ma poi potrebbe esserci anche qualche altra cosa”. E a proposito delle conseguenze, che sono quelle che maggiormente fanno discuter, Chiacchio ha escluso l’ipotesi retrocessione: “La Juve a rischio? Una retrocessione no, la penalizzazione sì”.

Dentro e fuori dal campo la società bianconera è al lavoro con Allegri che dal canto suo si concentra sul lavoro della squadra che presto dovrà ripartire con le gare ufficiali.