“Si scuseranno”: adesso la Juventus passa al contrattacco dopo il terremoto scatenato dall’inchiesta Prisma. Le dichiarazioni

Sono mesi piuttosto delicati in casa Juventus in seguito alle ultime vicende extra-campo e alle dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione. Negli ultimi giorni, anche la Procura FIGC ha annunciato il ricorso per la riapertura del caso plusvalenze.

L’udienza è stata fissata per il prossimo 20 gennaio. Nel frattempo, a ‘Tuttosport’, è intervenuto Paolo Aicardi, presidente dell’Associazione piccoli azionisti della Juve, per parlare della situazione in casa bianconera dal loro punto di vista. “La Juve è quotata in Borsa a differenza delle altre società, fa parte di un gruppo di caratura mondiale come Exor, ha dimensione che nessuno ha nel calcio italiano: se qualcuno inizia a fare inchieste parte da quella più grande. Tutto assume una connotazione mediatica differenza”, ha dichiarato Aicardi.

“L’atteggiamento dei piccoli azionisti Juve è sempre molto difficile da interpretare: dove inizia il tifoso e dove finisce l’azionista e dove inizia l’azionista e finisce il tifoso? Per tutti è un investimento finanziario ma sono convinto che la componente emotiva sia superiore. – ha proseguito il piccolo azionista – Il processo non è neppure cominciato, quando sarà finito e quando avremo scoperto il criterio contabile giusto allora qualcuno potrà avere una sua opinione sull’operato. Ma il mantenimento delle azioni Juventus dipende da tanti altri fattori”.

Juventus, Aicardi: “Credo e mi auguro che alla fine un sacco di persone chiedano scusa”

Dalla “gogna mediatica” delle ultime settimane nei confronti del club bianconero alle possibile conseguenze finali.

Così Aicardi sugli scenari futuri: “Le dimissione del CdA? Le approvo, in una situazione del genere erano un atto dovuto. Credo e mi auguro che alla fine ci possa essere un sacco di persone che debbano chiedere scusa. Sono dispiaciuto che il periodo di presidenza di Andrea Agnelli termini in questo modo: sono stati dodici anni incredibili e adesso vengono dimenticati con un battito di ciglia”.