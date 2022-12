Ne arriva un altro: affollamento in attacco, se ne va al Milan

Il Barcellona non è contento e prova il colpo ad effetto: affollamento in attacco, c’è lo spazio per la sorpresa per il Milan

E’ pronto a decollare il calciomercato e, anche grazie al Mondiale invernale, tanti nomi sono finiti sul taccuino di dirigenti di tutta Europa.

Qualcuno a sorpresa, qualcun altro era già presente nella lista della spesa delle big. Il secondo caso è quello in cui rientrano Gakpo e Thuram, entrambi apprezzati già prima della rassegna iridata e che a gennaio potrebbero cambiare maglia. Certo il francese, come raccontato dalla redazione di Calciomercato.it, preferirebbe aspettare l’estate per poter scegliere in tutta tranquillità la prossima destinazione, ma la giusta proposta potrebbe far cambiare tutto.

Proposta che potrebbe arrivare dal Barcellona. I blaugrana sarebbero, infatti, alla ricerca di un esterno di attacco capace di garantire un importante numero di gol: caratteristica che accomuna Gakpo e Thuram. Proprio a loro pensano i catalani, andando a fare concorrenza a diversi club. Dovesse davvero arrivare uno dei due giocatori Xavi avrebbe un attacco molto affollato e a qualcuno questo non andrebbe giù.

Calciomercato Milan, occasione dal Barcellona

Stando a quanto riporta ‘elnacional.cat’, infatti, Raphinha sarebbe pronto a chiedere la cessione se il Barcellona dovesse acquistare altri attaccanti nelle prossime finestre di mercato. Il brasiliano non ha reso finora secondo le aspettative e non ha garantito il numero di gol attesi (appena 2 in stagione). Da qui la caccia ad un nuovo esterno che potrebbe spingere l’ex Everton a lasciare il ‘Camp Nou’.

Per andare dove? Il Milan, da tempo a caccia di un esterno destro che consenta alla squadra di Pioli di fare un salto di qualità, potrebbe essere una destinazione, ma soltanto a determinate condizioni. Il prezzo pagato dal Barcellona appena sei mesi fa è fuori dalla portata dei rossoneri, salvo cessione di Leao, e il club spagnolo non è certo nelle condizioni di poter concedere sconti. Ecco allora che la strada da percorrere sarebbe quella del prestito per consentire al calciatore di avere un maggior minutaggio, rimandando magari all’estate qualsiasi discorso sull’eventuale riscatto. Una suggestione al momento che per diventare qualcosa in più ha bisogno di numerosi incastri. Vedremo se il calciomercato fornirà la traccia giusta.