Nuovo campionato per Leao: l’annuncio ufficiale

L’attaccante portoghese non ha ancora raggiunto l’intesa con il Milan per rinnovare il contratto in scadenza nel 2024

Hanno fatto parecchio rumore le ultime dichiarazioni rilasciate da Rafael Leao in merito al suo futuro. Come raccontato nelle ultime settimane, le trattative per il rinnovo del centravanti portoghese non sono ancora giunte ad una conclusione positiva.

Il contratto che lega Leao al Milan andrà in scadenza solamente nel giugno 2024, ma comprensibilmente i rossoneri puntano a blindarlo entro fine stagione per non rischiare di arrivare senza alcun accordo nell’anno che porta alla scadenza. Il fascino di top club come il Chelsea che negli ultimi mesi hanno bussato alla porta del calciatore, poi, genera comprensibilmente parecchia preoccupazione tra i tifosi rossoneri.

Sebbene l’obiettivo di Maldini e Massara fosse quello raggiungere un accordo definitivo entro l’inizio dei Mondiali di Qatar, alcuni intoppi hanno fatto slittare ulteriormente le tempistiche causando parecchio ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista. Non è infatti escluso che, qualora nei prossimi mesi arrivassero offerte a tre cifre, il Milan possa prendere in considerazioni proposte da fuori mercato per il proprio gioiello.

Calciomercato Milan, Leao gela i tifosi: “Nuovo campionato? Sì, in futuro”

A mettere i brividi ai tifosi rossoneri, a meno di due settimane dal ritorno in campionato, ci ha pensato lo stesso Rafael Leao.

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di ‘RDP Africa’, l’attaccante portoghese ha ammesso pubblicamente di voler intraprendere un giorno un’esperienza in un nuovo campionato diverso da quello italiano. Prelevato dal Lille nell’estate del 2019, infatti, Leao sino a questo momento ha avuto modo di conoscere – oltre al calcio francese – quello portoghese grazie agli anni di formazione trascorsi allo Sporting CP.

Tornando al futuro di Leao lontano dal Milan, sono state queste le dichiarazioni con cui l’esterno portoghese – nel bel mezzo delle trattative per il rinnovo – ha lanciato un forte segnale per la sua carriera: “Esperienze in un nuovo campionato? Sì, in futuro… ma ora sono concentrato al 100% sul Milan. Sono in un top club e sono sotto contratto, mi piace anche la città di Milano. Quest’anno ho visto molte partite, mi piace l’Arsenal, credo che giochi molto bene“.