Joao Felix in Serie A: Simeone lo cede in prestito

Cambiano i piani: il giocatore può sbarcare in Italia senza un grande esborso economico. Un’occasione per Milan e Inter

Nonostante un inizio di stagione complicato, più in panchina che in campo, col proprio club, l’attaccante è riuscito a giocare titolare al Mondiale.

Un po’ a sorpresa, Fernando Santos, per il suo Portogallo, ha deciso di puntare su Joao Felix, lasciando fuori Rafael Leao. Per il calciatore dell’Atletico Madrid c’è stata così la possibilità di mettersi in mostra: il torneo in Qatar di Ronaldo e compagni non è stato esaltante ma il bottino finale del classe 1999 può, comunque, considerarsi buono, con un gol e due assist.

Joao Felix è stato, così, osservato attentamente dai top team, che a gennaio potrebbero sedersi attorno ad un tavolo con il suo agente per strapparlo ai Colchoneros. Diego Simeone dopo averlo lasciato spesso in panchina è pronto a farlo partire. Il portoghese, che ha giocato davvero poco, soprattutto nella seconda fase della stagione, è scivolato sempre più giù nelle gerarchie dell’argentino e la separazione appare inevitabile.

Calciomercato, futuro Joao Felix: ora cambia tutto

Nei giorni scorsi, Felix è stato accostato con insistenza alla Serie A, a Milan e Inter, che stanno cercando un attaccante per completare il proprio reparto offensivo. I rossoneri devono fare i conti con i continui problemi fisici di Divock Origi; i nerazzurri, invece, vorrebbero cedere Correa, che sta ampiamente deludendo le attese.

L’inserimento di squadre importanti come Arsenal, Manchester United e Psg hanno, però, allontanato il portoghese dall’Italia.

Ma dall’Inghilterra giunge una notizia che potrebbe avvicinare nuovamente Felix al nostro campionato. Secondo quanto riportato dal Daily Record, infatti, l’Atletico Madrid sarebbe pronto a lasciar partire il proprio giocatore con la formula del prestito oneroso: oltre al pagamento dello stipendio, servirebbe versare nelle casse del club capitolino 8 milioni di sterline, poco più di 9 milioni di euro. Una spesa, dunque, che potrebbe essere alla portata anche delle squadre italiane.