Filo diretto Vlahovic-Kane: il blitz che allarma la Juventus

Calciomercato Juventus, il valzer delle punte che tiene con il fiato sospeso i bianconeri: incastri deluxe.

Mai come quest’anno si prospetta una sessione invernale di calciomercato di contenimento per la Juventus. Salvo cessioni deluxe, infatti, sembra piuttosto difficile che i bianconeri possano entrare nell’ordine di idee anticipare quei grandi investimenti di cui si parlava qualche settimana fa.

L’operazione di autofinanziamento rappresenterà dunque uno spartiacque di nevralgica importanza per la “Vecchia Signora”. Cherubini ha da tempo messo nel mirino diversi profili per puntellare le fasce, ma non solo: anche in difesa potrebbe essere vagliata qualche possibilità intrigante, anche perché né Gatti né Bonucci stanno convincendo, con Rugani ormai ai margini delle rotazioni. Un’eventuale cessione di Rabiot o Mckennie aprirebbe scenari interessanti, ma al momento né per il francese né per il texano sono arrivate offerte concrete a gennaio. Il fatto che anche il futuro di Dusan Vlahovic possa riservare dei colpi di scena, poi, non può essere affatto trascurato. Beninteso: la Juve considera Vlahovic un patrimonio da gestire e valorizzare. Nel caso in cui, però, dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, è chiaro che Cherubini non potrebbe non sedersi al tavolo delle negoziazioni.

Calciomercato Juventus, intreccio Vlahovic-Kane: le ultime dall’Inghilterra

Per meno di 90 milioni di euro, però, la Juve non ha assolutamente intenzione di privarsi del proprio gioiello. Sirene dalla Premier sono tornate a suonare con una certa insistenza, con Arsenal, Chelsea e Tottenham che potrebbero essere intrigate all’idea di mettere le mani sul bomber serbo.

Interessante, a tal fine, porre l’accento sul possibile intreccio tra Vlahovic ed Harry Kane, il cui futuro agli Spurs è ancora tutto in discussione. Paratici vorrebbe fargli rinnovare il contratto in scadenza nel 2024: al momento, però, la fumata bianca è ancora piuttosto lontana. Il Tottenham già lo scorso anno aveva effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Vlahovic, e non è escluso che possa ritornare alla carica nel caso in cui si dovessero aprire i giusti spiragli.

Un altro attore protagonista è dunque il Bayern, il club al quale Kane è stato accostato con maggiore insistenza. Come riferito da “The Athletic“, l’attaccante del Tottenham rimane infatti un obiettivo molto concreto per i bavaresi, che avrebbero già avuto dei contatti con l’entourage del calciatore per capire i margini di manovra. Al momento, però, pensare che il club tedesco possa affondare il colpo in maniera concreta è piuttosto inverosimile. Più probabile, invece, che i discorsi possano essere incanalati in vista delle prossime settimane. Direttamente o indirettamente la Juve sarà dunque coinvolta da questi eventuali effetti domino.