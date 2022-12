La scelta è già stata fatta: Vlahovic venduto per il tesoretto

Incertezza sul futuro di Dusan Vlahovic, tra infortunio e possibile addio alla Juventus: la scelta è già stata fatta

Difficile rivedere Dusan Vlahovic in campo dal primo minuto alla ripresa del campionato. Il bomber serbo con ogni probabilità sarà costretto a dare forfait per la sfida tra Juventus e Cremonese.

L’obiettivo è farsi trovare pronto per la sfida contro il Napoli del 13 gennaio, ma intanto c’è anche il futuro a tenere banco. Il bomber serbo potrebbe, infatti, andare via da Torino davanti ad una buona offerta. Di pretendenti non ne mancano, con la Premier League che da sempre segue Vlahovic e altre big europee che potrebbero farsi avanti. Da questo punto di vista sembra proprio che la decisione sia già stata presa, almeno dai tifosi: è l’ex Fiorentina l’attaccante da vendere per racimolare il tesoretto con cui andare a caccia di colpi importanti per il futuro.

E’ questo il risultato che arriva dal sondaggio pubblicato dal canale Telegram di Calciomercato.it. Un sondaggio che coinvolgeva diversi bomber del nostro campionato e che ha visto Vlahovic come il più votato.

Calciomercato Juventus, Vlahovic via: il sondaggio

Il sondaggio pubblicato da Calciomercato.it era incentrato sulla seguente domanda: “Diversi attaccanti restano in bilico tra le big di Serie A. Chi sarebbe meglio sacrificare per avere un tesoretto importante per reinvestire sul calciomercato?”

Tra le alternative, oltre a Vlahovic, c’erano anche Lautaro Martinez, Rafael Leao e Tammy Abraham. Ebbene, la scelta è ricaduta sul bomber della Juventus: per il 34% dei votanti è lui l’attaccante da vendere per incassare un tesoretto da spendere poi sul mercato. Alle sue spalle c’è Lautaro Martinez con il 29% di voti, quindi Leao (20%) e Abraham con il 15%. L’opportunità ‘altra’ è stata scelta solo dal 2% dei votanti. La scelta quindi è stata fatta: è Vlahovic l’indiziato numero uno per la cessione.