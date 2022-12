Juve, l’addio a zero si avvicina: “È un contratto importante per lui”

Il 2023 è alle porte e l’addio a parametro zero diventa sempre più possibile: l’annuncio del tecnico lascia pochi margini

Ci siamo, il 2022 sta per volgere al termine per lasciare spazio ad un 2023 che si presenta ricco di spunti. Per molti giocatori, poi, l’arrivo del nuovo anno significa anche entrare negli ultimi sei mesi di contratto prima della scadenza.

In questa categoria speciale di calciatori c’è anche Adrien Rabiot, protagonista di un ottimo Mondiale in Qatar con la Francia e con il contratto che lo lega alla Juventus che andrà in scadenza il 30 giugno 2023. Il francese è stato uno degli alfieri di Massimiliano Allegri anche nella prima parte di stagione ed ora, soprattutto in vista della prossima annata, il tecnico livornese potrebbe dover ripensare la propria formazione senza Rabiot. Le sirene inglesi, intanto, continuano ad ammaliarlo.

Non solo Rabiot, l’Arsenal tenta anche Tielemans | L’annuncio di Rodgers

Su Adrien Rabiot ci sono diversi grandi club inglesi e lui ha ammesso che giocare in Premier League gli piacerebbe parecchio. Intanto, però, in Inghilterra potrebbe esserci un altro addio illustre a parametro zero: si tratta di Youri Tielemans.

Il centrocampista belga andrà in scadenza di contratto con il Leicester e da febbraio sarebbe libero di accordarsi con un nuovo club. Secondo quanto rivelato dal ‘Mirror’, l’Arsenal di Arteta sarebbe pronta a presentare una grande offerta a Tielemans, per completare il proprio centrocampo. In passato, anche la Juventus ha monitorato con attenzione gli sviluppi del belga, ma ora potrebbe non essere in grado di competere con l’offerta dell’Arsenal.

Intanto, Brendan Rodgers ha parlato del futuro di Tielemans: “Non ho ancora parlato con Youri da quando è tornato dal Mondiale. È una questione tra lui e la società questa, il mio focus è rappresentato dal giocatore. A lui piace stare qua, ma questo sarà un contratto importante per lui e quindi si prenderà il suo tempo per decidere cosa vorrà fare. Per me è una gioia lavorare con lui”. Dichiarazioni di grande stima, ma che non nascondono anche la possibilità concreta che Tielemans saluti il Leicester a fine stagione. Mikel Arteta lo aspetta.