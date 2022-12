Non cambia idea, via a prezzo stracciato: un affare per la Juventus

L’addio è ormai già deciso e ora spunta fuori anche il prezzo: un vero affare che la Juventus può sfruttare

Via, senza guardarsi indietro. Sembra essere questa la scelta fatta ed ora si attende soltanto di conoscere la nuova destinazione.

Contratto in scadenza nel 2024, una data non così lontana da fare pensare di poter tirare sul prezzo ed allora ecco che Benjamin Pavard può trasformarsi in una vera e propria occasione d’oro. L’avventura del francese al Bayern Monaco sembra essere giunta al capolinea con le possibilità di rinnovo che diminuiscono sempre di più. Del resto il direttore sportivo Hasan Salihamidzic è stato abbastanza chiaro in recenti dichiarazioni: “Cercheremo di risolvere i problemi avuti in fase iniziale – le sue parole riferite al francese -. Dobbiamo capire cosa è meglio per entrambi le parti”.

La soluzione migliore sembra essere quella della cessione e i bavaresi non potranno certo tirare sul prezzo. Anzi, stando a quanto sottolinea ‘fussballtransfers.com’, la cifra che sta emergendo è davvero super scontata: appena quindici milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Pavard è la grande occasione

Una valutazione dovuta al contratto in scadenza nel 2024 e alla voglia palesata dal calciatore di affrontare una nuova avventura.

Un profilo come quello di Pavard fa gola a tante squadre: il Barcellona e il Real Madrid ci hanno messo gli occhi addosso e anche dalla Premier non mancano gli abboccamenti. Ma il 26enne, campione del mondo nel 2018 e finalista (pur giocando solo una partita) nel 2022, è un nome che risuona spesso anche in ottica italiana.

Juventus e Milan i club che potrebbero approfittare della situazione: i bianconeri hanno la necessità impellente di trovare degli esterni difensivi e, per il futuro, hanno bisogno anche di un centrale. Pavard potrebbe ricoprire i due ruoli garantendo comunque un buon rendimento. Proprio la sua poliedricità farebbe comodo al Milan che avrebbe così un jolly da poter giocare in difesa. Il prezzo è alla portata della italiane che devono però fare i conti con la concorrenza di club esteri blasonati e capaci di offrire ingaggi e progetti più ambiziosi.