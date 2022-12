Ha chiesto la cessione, c’è anche lo ‘sconto’ per Juventus e Milan

Ormai si è stancato e ha chiesto la cessione: via libera anche con lo sconto per Juventus e Milan, ecco i dettagli

E’ il momento del mercato. I campionati stanno per iniziare, il Mondiale è ormai andato in archivio (festa Argentina a parte) e allora con gennaio alle porte si inizia a fare sul serio per acquisti e cessioni.

La prima parte di stagione è stata particolare, con i calciatori con il pensiero al Mondiale. Una novità che ha inciso non poco su prestazioni ma anche su malumori da tenere a banda per evitare problemi in vista della rassegna iridata. Ora che il Qatar è soltanto un ricordo però è il momento della chiarezza e all’Atletico Madrid la situazione non è delle migliori. Stagione complicata per i Colchoneros ed allora diversi sono i big che pensano ad un addio. Joao Felix è l’esempio più importante, ma ci sono anche altri calciatori che hanno voglia di cambiare aria. In particolare, stando a quanto riportato da ‘marca.com’, è Carrasco ad aver chiesto la cessione immediata, con una novità rispetto alla scorsa estate.

Calciomercato Juventus e Milan, occasione Carrasco

Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, l’Atletico Madrid non farebbe alcuna opposizione all’addio dell’esterno belga.

Se in estate, la condizione per la sua cessione era il pagamento della clausola da sessanta milioni, ora è possibile anche uno ‘sconto’, fino ad arrivare a una valutazione di quaranta milioni di euro.

Una cifra fuori portata per Juventus e Milan, considerando i 29 anni di Carrasco. Entrambe le compagini italiane hanno la necessità di un calciatore come il belga, ma non a certe cifre. Cosa diversa potrebbe essere se da Madrid arrivasse l’apertura alla cessione del 29enne in prestito, rimandando qualsiasi discorso sul riscatto all’estate, quando mancherà un anno alla fine del contratto con l’Atletico e la valutazione sarà ovviamente più abbordabile.