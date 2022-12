Da Bellingham ad Amrabat e Locatelli, l’intreccio che lascia ‘indietro’ la Juventus

Ci possono essere grandi movimenti a centrocampo, con Bellingham e Amrabat al centro del valzer: la Juve rischia di restare indietro

Il Mondiale in Qatar ha visto tra i propri protagonisti diversi centrocampisti: da Jude Bellingham a Sofiyan Amrabat, passando per il campione del mondo Enzo Fernandez. Anche nel prossimo calciomercato potrebbe essere il centrocampo il reparto a presentare le maggiori sorprese.

È stato ottimo anche il Mondiale di Aurelien Tchouameni, ma nonostante questo il Real Madrid avrebbe intenzione di effettuare un grande colpo di mercato per rinforzare la mediana di Carlo Ancelotti. Come rivelato nella giornata odierna da ‘AS’, il primo obiettivo delle ‘Merengues’ sarebbe Jude Bellingham. I rapporti tra gli iberici e il Borussia Dortmund sono idilliaci e questo potrebbe favorire il Real rispetto alla grande concorrenza presente sull’inglese. Anche Liverpool e Chelsea, tra le altre, aspirano a raggiungere il gioiello più splendente della nazionale di Southgate. A centrocampo, però, potrebbe esserci un intreccio internazionale che rischia di coinvolgere anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, Bellingham e Locatelli per Ancelotti | Amrabat vola in Premier

La prima scelta per il centrocampo del Real Madrid, come detto, è Jude Bellingham. Pochi dubbi al riguardo, ma il club iberico avrebbe già pronte diverse alternative qualora l’inglese dovesse rinnovare con il Borussia Dortmund: tra queste, c’è anche Manuel Locatelli.

Il centrocampista della Juventus godrebbe della stima di Carlo Ancelotti, che lo considererebbe anche un buon tassello per completare il reparto delle ‘Merengues’. Sempre secondo ‘AS’, la strada verso la prima scelta (Bellingham n.d.r.) sarebbe in discesa per il Real: le concorrenti, infatti, starebbero virando verso altri profili per completare le proprie rose.

Il Liverpool ed il Chelsea avrebbero deciso di focalizzarsi maggiormente su Sofiyan Amrabat e Enzo Fernandez. Le due big inglesi non avrebbero problemi ad accontentare le ricche pretese di Fiorentina e Benfica per portare i due giocatori in Premier League. Sia il marocchino sia l’argentino sono profili che farebbero comodo anche alla Juventus, che rischia seriamente di perdere Adrien Rabiot a parametro zero a fine stagione. Eppure, il momento dei bianconeri è complicato e difficilmente potrà far fronte alla concorrenze delle big europee.