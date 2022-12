Calciomercato Juve, salta tutto: non firma e torna gratis

Il club bianconero è pronto a far partire l’assalto ad uno dei grandi ex del campionato italiano in scadenza di contratto

Si avvicina sempre di più l’apertura del calciomercato invernale. Una finestra che molti club aspettano da settimane nel tentativo di aggiustare le proprie rose. Un gennaio ricco di appuntamenti, non solo per quanto riguarda i trasferimenti, ma anche per i tanti contratti che entreranno negli ultimi sei mesi prima della scadenza.

Per questa ragione, ad esempio, la Juventus ha già cominciato a sondare il terreno per piazzare un primissimo colpo a zero per il prossimo giugno. Il club bianconero, in attesa del Consiglio d’Amministrazione del prossimo 18 gennaio, difficilmente farà grandi investimenti nel bel mezzo della stagione. Più probabile, invece, che punti innanzitutto a cogliere eventuali opportunità dal mercato, lavorando con grande attenzione agli svincolati della prossima estate.

Uno dei nomi che la Juve segue da diversi anni e per il quale Massimiliano Allegri nutre grande stima, è l’azzurro Jorginho. Il centrocampista di proprietà del Chelsea, insieme ad un altro top player del calibro di N’Golo Kanté, rientra tra i numerosi calciatori che il prossimo 30 giugno andranno in scadenza di contratto. L’italo-brasiliano, già vicino ai bianconeri durante l’era Sarri, potrebbe seriamente tornare ad essere un’opzione sul mercato.

Calciomercato Juve, assist ‘inglese’ per Allegri: Jorginho non firma il rinnovo

La buona notizia sul fronte Jorginho per la Juventus è arrivata poche ore fa direttamente dai tabloid inglesi.

A riportare un importante aggiornamento sull’ex Napoli è stato il The Athletic’, il quale ha rivelato nuovi dettagli sul presunto rinnovo con il Chelsea. Sembra infatti che vi sia un’altissima probabilità che non si arrivi ad alcun accordo tra club e calciatore prima del prossimo giugno. A differenza di Kanté, per il quale il tecnico Potter stravede, sul rinnovo di Jorginho difficilmente verranno profusi grandi sforzi da parte dei ‘Blues’.

Stando così le cose, la Juventus potrebbe giocare d’anticipo e portare a termine il colpo che sogna da diversi anni. Anche senza rinnovo, però, non sarà comunque semplice per i bianconeri chiudere l’affare senza intoppi. Su Jorginho lavorano da mesi anche altri club tra cui il Milan e il Barcellona, alla ricerca di un erede di Busquets a centrocampo.