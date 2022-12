Rivoluzione totale Juve: nuovo allenatore e doppio colpo immediato

La Juve ha intenzione di ripartire forte sul campo, ma nel futuro molte cose potrebbero cambiare e portare un nuovo allenatore e i suoi fedelissimi

La Juve non ha alcuna intenzione di arretrare sui suoi programmi tecnici, cercando il più possibile di raggiungere gli obiettivi preposti dalla dirigenza sul campo. E cercando di preservare la squadra dalle questioni giudiziarie ed economiche.

Soprattutto in estate, però, se non dovessero essere raggiunti gli obiettivi in cantiere, tante cose potrebbero cambiare e per prima anche la guida tecnica sulla panchina bianconera. Nel caso in cui Massimiliano Allegri non dovesse raggiungere gli obiettivi, attenzione a Luis Enrique. Il tecnico ha ormai lasciato la Spagna e rappresenta un’alternativa di primo livello per ottenere un calcio di qualità e che possa comunque essere all’altezza degli obiettivi preposti. Sicuramente, però, dovrebbero cambiare tante cose rispetto alla rosa attuale per soddisfare le richieste dell’ex Barcellona. Si pensi a centrocampisti maggiormente votati alla rottura come Weston McKennie e Adrien Rabiot, già lontani dai bianconeri.

Luis Enrique alla Juve porterebbe con sé due fedelissimi

Non solo uscite, perché anche in entrata Luis Enrique pretenderebbe grosse novità per la sua rosa.

In primis, attenzione alla situazione della porta. Unai Simon rappresenta un prototipo diverso di portiere rispetto a Wojciech Szczesny che, invece, potrebbe essere essere ceduto all’estero. Anche in attacco potrebbero cambiare tante cose, con il rinnovo di Angel Di Maria ancora in bilico, come vi abbiamo riportato negli ultimi giorni. Occhio a Ferran Torres che è un fedelissimo di Luis Enrique e interpreta al meglio il suo credo tattico.