Juve, la scelta è fatta: intreccio da 120 milioni

Il Mondiale appena concluso in Qatar ha cambiato il mercato e le priorità di molti club: gioco a incastri che parte dalla Juve

Non è ancora trascorsa una settimana dalla conclusione del Mondiale in Qatar. Un torneo che ha portato alla luce talenti poco conosciuti e ne ha confermati di altri, con le rispettive valutazioni che di conseguenza sono impazzite. In primis quelle di Marocco e Argentina, le due formazioni sugli scudi per motivi diversi.

Nella squadra di Regragui ha rubato l’attenzione senza dubbio Sofyan Amrabat della Fiorentina, con una valutazione schizzata a 40-50 milioni. La Premier ci ha messo gli occhi, sarà uno dei pezzi pregiati della Serie A nelle prossime sessioni. Poi Azzedine Ounahi, accostato subito all’Inter e nelle ultime ore anche al Napoli, ma anche qui con l’Inghilterra in corsa. Dalla parte Argentina Enzo Fernandez, premiato come miglior giovane di tutto il Mondiale e autore di un torneo di altissimo livello. Il giocatore del Benfica non era totalmente sconosciuto, giocando in una squadra importante come quella portoghese, ma a certi livelli si è scoperto ora. E anche in questo caso la valutazione è schizzata alle stelle. Così come MacAllister, che piaceva all’Inter e ora è diventato irraggiungibile. Proprio Fernandez, però, è al centro di un intreccio che riguarda anche la Juve.

Calciomercato, Arthur fa partire il domino: scontro per Enzo Fernandez e Bellingham

Con le prestazioni super dell’ultimo Mondiale, Enzo Fernandez è senza dubbio tra gli uomini del momento. Il Benfica lo ha preso pagandolo meno di 20 milioni e ora l’argentino vale anche quattro volte tanto. Neanche a dirlo, la Premier League ha drizzato subito le antenne e per lui si è parlato di alcune big. In primis il Liverpool, che ha intenzione di fare un colpo grosso a centrocampo. Anche perché Arthur, in prestito dalla Juventus, non ha dato garanzie. Come sottolinea ‘football365.com’, il brasiliano fuori per l’ennesimo infortunio, è stato costretto a operarsi e potrebbe tornare a gennaio. Con i Reds ancora zero presenze se non con le riserve. Come immaginabile, però, Klopp non lo riscatterà e per questo sta osservando altre piste.

Il ‘ricercato’ numero uno resta Jude Bellingham del Borussia Dortmund, altro protagonista del Mondiale, ma la cifra supera i 120 milioni. Anche per questo alcune indiscrezioni riportano che il Liverpool valuta di rinunciare al giovanissimo inglese per concentrarsi su Enzo Fernandez, più alla portata. Ma qui scatta il duello ad alta quota con il Manchester United. Secondo il giornalista di UOL Esporte Bruno Andrade i Red Devils starebbero operando il sorpasso ai rivali proprio su Enzo Fernandez. Si parla di colloqui in corso e addirittura di uno United disposto a pagare la clausola da 120 milioni per chiudere la questione senza discussione.