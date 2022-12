Calciomercato Juventus, ora è UFFICIALE: quattro firme fino al 2024

Arrivata l’ufficialità di ben quattro contratti prolungati fino al 2024: l’annuncio nell’intervista ai canali del club

Il calciomercato è già entrato nel vivo, così come le trattative per i vari rinnovi. Una serie di variabili che ovviamente cambiano radicalmente il volto della finestra invernale così come di quella estiva. Sì perché le scadenze 2023 fanno e faranno particolarmente gola a tante società, in primis la Juventus e l’Inter.

Entrambe infatti da qualche anno dimostrano di avere un occhio di riguardo per i colpi a zero, alimentando un trend già ben pronunciato in tutta Europa. E i ruoli in cui Juve e Inter hanno bisogno di rinforzarsi sono diversi. In particolare Cherubini monitora il mercato dei centrocampisti, degli esterni offensivi in previsione dell’addio di Di Maria, e dei difensori. Centrali ed esterni. L’impressione è che, a prescindere dal futuro societario (a meno di terremoti clamorosi), la direzione sportiva sia ben chiara. E la difesa è inevitabilmente al centro dei pensieri di Cherubini e Allegri. Anche perché il reparto va svecchiato e arricchito di alternative. Alex Sandro va verso i saluti, Cuadrado pure è in scadenza e va per i 35, Bonucci di anni ne farà 36. Rugani resta nel limbo, Gatti ha bisogno di tempo, De Sciglio è in bilico, tornerà Cambiaso ma anche lui andrà aspettato. Da qui la necessità di trovare puntelli, anzi magari titolari. Come sarebbe Diogo Dalot, portoghese del Manchester United. Anzi, meglio dire sarebbe stato.

Calciomercato, Dalot e altri tre rinnovano con il Manchester United

Sì, perché oggi è arrivata la conferma ufficiale di quanto scrivevamo ieri: i Red Devils hanno infatti già attivato la clausola per il prolungamento del contratto fino al 2024. E con lui altri tre. A renderlo noto è stato lo stesso manager del Manchester United, Erik ten Hag, in un’intervista ai canali ufficiali del club. Insieme a Dalot, ufficiali anche i rinnovi fino al 2024 di Fred, Shaw e Rashford. “Sì, posso confermarlo. Siamo felici perché la squadra sta andando nella giusta direzione e quei giocatori hanno portato un contributo enorme. Vogliamo crescere, vogliamo supportare questi giocatori e vogliamo che mantengano il loro posto nel nostro processo. Ecco perché siamo arrivati a queste decisioni, che sono sicuro siano giuste. Vogliamo costruire una squadra per il futuro e loro devono farne parte”, le parole di ten Hag a tre giorni dalla sfida con il Nottingham Forest.