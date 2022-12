Furia sull’inchiesta Prisma: “Vi state illudendo”

L’inchiesta che vede protagonista la Juventus continua a tenere banco, tra risvolti nuovi e costanti e rumors che si susseguono tenendo in ansia anche i tifosi. Sui social se ne parla molto e su Twitter in particolare le reazioni sono state forti

Fari puntati su quanto sta accadendo intorno alla Juventus, con l’inchiesta Prisma a catalizzare l’attenzione di tutti a suon di novità che pongono interrogativi sul futuro della società bianconera che si prepara a ripartire attraverso un nuovo cda.

Per i bianconeri si attendono costantemente nuovi sviluppi e decisioni in merito all’inchiesta della procura di Torino con annessi e potenziali risvolti sportivi dell’intera vicenda. Ora la lente di ingrandimento è tornata anche sulla situazione legata al caso plusvalenze con annessa data già fissata il prossimo 20 gennaio quando ci sarà l’udienza davanti alla Corte d’appello federale per riaprire l’annesso processo sportivo. Si tratta quindi di una serie di situazioni che si susseguono per la Juventus e che fanno anche parecchio discutere sui social.

Caso Juventus, Alvino stuzzica sui social: caos tra i commenti

Inevitabile che un argomento come quello che coinvolge la Juventus porti a voci e discussioni, in particolare sui social. A questo proposito il giornalista Carlo Alvino, che si è esposto sui bianconeri anche a Tv Play, ha scritto su Twitter: “Merry Prisma’s”.

Un gioco di parole sull’inchiesta Prisma che coinvolge la Juve e che ha portato a svariati tweet di risposta. Eccone alcuni: “Finisci come quella bellissima sera di marzo nel 2018 caro mio, brinda brinda”, “Attento al KARMA”, “Se quest’anno non vinci lo scudetto….”, “Che bello pensare a quanto vi state illudendo per poi rimarci malissimo”, “Ti andrà di traverso sia il Prisma che lo scudetto!”, “MERRY PIPITA’S”, “Frustrato”, “Questo lo salvo per fine campionato”, “Tanto esiste il Karma…..Simeone era solo l’antipasto”.

Tanti quindi i tifosi della Juventus risentiti dal tweet di Carlo Alvino, che ha anche raccolto pareri opposti spaccando in due l’opinione generale.