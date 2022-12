Plusvalenze Juve, la sentenza: “Difficile pensare a valori gonfiati”

Juventus alle prese con il caso plusvalenze, la sentenza: “Difficile pensare a linee di ricavo costruite gonfiando i valori”

La Juventus coinvolta nel caso plusvalenze. La Procura Federale ha presentato un ricorso per riaprire il processo sportivo sulle plusvalenze che coinvolge la società bianconera.

“La Juventus si è sentita intoccabile? Si può avere questa sensazione”. Così ai microfoni di Calciomercato.it su Tv Play è intervenuto Leonardo Dorini, collaboratore tra gli altri del ‘Sole 24 ore’, che si è soffermato su quella che è la situazione plusvalenze legate al club bianconero. “Si può dire dati alla mano che la Juventus abbia fatto molto ricorso al player trading e alle plusvalenze. A mio parere però il commerciare calciatori fa parte dell’attività di un club. Si gioca su varie linee di ricavo, tra cui anche le plusvalenze. Per la Juventus, che ha allargato anche con giovani e squadra femminile, ci sono gli aspetti positivi come quelli di avere giovani in prima squadra. E’ normale che in prima squadra vadano due-tre, mentre sei-sette se sei bravo li puoi commerciare. Quanto pagarli? Non ho idea di quanto valgano, ma è probabile tanti milioni. Quando ci sono operazioni di scambio effettivamente si può dare adito a dubbi”.

Dorini a TV Play: “Fatico a pensare a valori gonfiati”

Dorini si è soffermato sul discorso plusvalenze: “Il 30 Giugno 2019, l’ultimo anno senza pandemia, la Juventus ha fatto 157 milioni di player trading. Faccio fatica a immaginare che tutte queste linee di ricavo siano state costruite a tavolino tutte gonfiando valori”.

“Capisco che la procura stia riaprendo il processo sulla base di nuovi elementi. Si è già espressa sugli elementi che c’erano allora, e ha ritenuto difficile esprimersi sul trovare un oggettivo valore. Siamo in un aspetto della gestione di un club che è soggetto a questo tipo di problematiche” aggiunge Dorini, che ha parlato anche del sistema. “Ci han pensato vari eventi, in primis la pandemia, a raffreddare il sistema. Negli ultimi due anni la Juventus ha fatto 40 milioni di plusvalenza. Si fanno quasi solo prestiti oggi. Il sistema si è autoregolato. Tutte le tifoserie si chiedono quanto possano valere i giocatori. Anche De Laurentiis è molto interessato a questi aspetti. C’è un modo per uscire da questo sistema: il calciatore diventa proprietario di se stesso e le società lo pagano. Cioè quanto avviene per gli allenatori”.