“Volto pagina”: l’ex Juventus annuncia il suo addio al calcio

Riuscire a smettere quando si è un atleta di altissimo livello non è mai semplice, così come è difficile riuscire a gestire una nuova fase della propria vita. È quello che ha deciso di fare l’ex stella Juventus, annunciandolo sui propri social.

Blaise Matuidi, infatti, ha annunciato di lasciare definitivamente il calcio giocato. Il centrocampista ha vinto tantissimo in carriera, con il Paris Saint-Germain, con la nazionale francese con cui si è laureato campione del mondo nel 2018 e anche con la Juventus. Dopo aver lasciato Torino, ha trascorso gli ultimi anni con l’Inter Miami, insieme a Gonzalo Higuain e ora ha deciso di chiudere questo capitolo della sua vita.

Matuidi dà l’addio al calcio: con la Juventus ha vinto 3 scudetti

Arrivato a Torino nel 2017 a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain, nei suoi tre anni con la Juventus Blaise Matuidi ha vinto 3 scudetti, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa italiana.

Tanti trofei e grandi soddisfazioni, per un giocatore che rappresentava un moto perpetuo per i propri compagni e per i propri tifosi. Massimiliano Allegri ha sempre potuto chiedere uno sforzo in più, una corsa in più dal francese, che non si è mai tirato indietro. Oggi, invece, ha deciso di fermarsi una volta per tutte dando l’addio al calcio giocato.

Football, je t’ai tant aimé. Football, tu m’as tant donné, mais le moment est venu de dire stop. J’ai accompli mes rêves d’enfant, mes rêves d’homme. C’est la gorge serrée mais avec fierté que je tourne aujourd’hui cette page.

Sul proprio profilo ‘Twitter’, Matuidi ha scritto: “Calcio, ti ho amato così tanto. Calcio, mi hai dato tanto, ma è arrivato il momento di dire basta. Ho realizzato i miei sogni da bambino e i miei sogni da uomo. È con un nodo in gola, ma con orgoglio, che oggi volto questa pagina. Grazie”.