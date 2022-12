Inchiesta plusvalenze: Juve e non solo, c’è la data dell’udienza

Il ricorso riguarderà pure ben 52 dirigenti delle stesse società coinvolte. “Ci devono spiegare quali sono le anomalie. Noi abbiamo incassato soldi e bonus”

C’è la data dell’udienza sul caso plusvalenze in cui sono coinvolti la Juventus e altri club quali Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara.

Stando all’agenzia ‘Ansa’, il prossimo 20 gennaio ci sarà l’udienza davanti alla Corte d’appello federale. Non solo i club, il ricorso riguarderà pure ben 52 dirigenti delle stesse società.

“La riapertura è una sorpresa per tutti – ha detto il presidente del Pescara, Sebastini, a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play – Ma c’è questa situazione della Juventus, ci sta che si voglia rimettere mano a questa storia. Noi eravamo e siamo tranquilli. Questa cosa riguarda le operazioni con la Juventus. Ci devono spiegare quali sono le anomalie. Noi abbiamo incassato soldi e bonus, non c’è stato scambio di figurine”.

“Anche in passato ci sono state contestate delle cose, come Mancuso, ma noi su quelle operazioni ci abbiamo preso bonus, percentuali di rivendita – ha evidenziato in conclusione il numero uno del Pescara – bisogna entrare nel merito di ogni operazione. Sono tranquillo per quanto riguarda le mie”.