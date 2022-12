CM.IT | Nuova pista per Luis Alberto, la posizione della Lazio

Luis Alberto è ancora al centro dei rumors di calciomercato Lazio. Per lo spagnolo spunta una nuova pista oltre al Milan e i club della Liga

Quella tra la Lazio e Luis Alberto è una storia che ha vissuto di alti e bassi dentro e fuori dal campo. Il centrocampista spagnolo ha spesso incantato i tifosi biancocelesti con le sue giocate ed i suoi gol, ma ha anche offerto qualche prestazione insufficiente.

Con l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dei capitolini, il ‘Mago’ non è più considerato un titolare inamovibile. Il rapporto tra il tecnico toscano e Luis Alberto vive di alti e bassi, tanto che per la Lazio il giocatore non è di certo incedibile. Ma, forte di un contratto rinnovato due anni fa e valido fino al 2025, il presidente Lotito non è disposto a fare sconti per il 30enne nativo di San José del Valle, valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una cifra importante che finora non ha fatto affondare il colpo ai club interessati come il Milan e quelli spagnoli, con in testa il Siviglia.

Calciomercato Lazio, Luis Alberto giallorosso: interessa al Galatasaray

Ma c’è anche un’altra squadra sulle tracce di Luis Alberto. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, anche il Galatasaray pensa al centrocampista spagnolo. Dieci giorni fa, in una gara amichevole, proprio l’ex Liverpool fu decisivo segnando il gol del definitivo 2-1. I giallorossi, secondi in classifica a 2 punti dal Fenerbahce, vogliono rinforzare il reparto mediano a gennaio con un nome importante ed hanno sondato il terreno anche per Ndombele, che però il Napoli è intenzionato a riscattare dal Tottenham. Il problema è, da un lato, la formula: la Lazio non sembra infatti intenzionata a favorire la cessione in prestito a meno che non ci sia l’obbligo di riscatto. Dall’altro la volontà del giocatore, che preferirebbe tornare in Spagna qualora dovesse lasciare Roma.