Benzema segue Zidane: doppio colpo e contratto d’oro

Il tecnico francese è tra i più richiesti sul mercato degli allenatori in vista della prossima stagione

Chiuse le porte della Nazionale Francese che – secondo le ultime notizie circolate – vorrebbe riconfermare Didier Deschamps come commissario tecnico, per Zinedine Zidane non rimane che tornare ad affacciarsi sul mercato alla ricerca di un nuovo top club.

Nelle scorse ore si è parlato ad esempio di un possibile approdo alla Juventus in caso di addio di Massimiliano Allegri a fine stagione, con tanto di ribaltone per quanto riguarda la rosa bianconera. Va detto che il francese – forte di un curriculum invidiabile – andrebbe a richiedere un ingaggio faraonico da mettere i brividi a qualsiasi società al mondo, oltre ad un mercato dispendioso alla ricerca di grandi campioni.

Un sogno, quello della Juventus, che potrebbe essere però rovinato da un altro top club europeo. Stiamo parlando del Paris Saint Germain, società che – dopo una prima parte di stagione non esaltante di Galtier – starebbe considerando di cambiare guida tecnica per il prossimo anno. In tal senso, dopo averlo inseguito per tanti anni, la società parigina vorrebbe sferrare l’assalto decisivo per convincere Zidane ad accettare un ruolo da allenatore in una squadra già ricca di top player.

Calciomercato Juventus, il Psg a caccia di Zidane: Benzema e Mendy i primi obiettivi

Secondo quanto riportato in Spagna da ‘El Nacional’, il Psg avrebbe intenzione di pagare a peso d’oro l’ingaggio di un grande allenatore come Zidane.

Il club parigino sarebbe disposto ad offrire un contratto da 25 milioni di euro netti a stagione, un accordo che farebbe del tecnico francese il più pagato al mondo insieme a Pep Guardiola al Manchester City. Una proposta irrinunciabile che avrebbe già spinto Zidane a chiedere due possibili acquisti da realizzare in caso di approdo in panchina.

Entrambi sono due volti assai noti all’allenatore che li ha già allenati al Real Madrid e per i quali nutre una grandissima stima. Il primo è Karim Benzema, Pallone d’Oro dell’ultima edizione e in scadenza di contratto a fine stagione con il Real Madrid. Il secondo invece è Ferland Mendy, altro pupillo di Zidane di proprietà dei ‘blancos’.