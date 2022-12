Scelta clamorosa, vogliono Icardi alla Juventus

Per Dusan Vlahovic regna l’incertezza e la Juventus si guarda intorno: clamorosa scelta su Mauro Icardi

Incertezza su Dusan Vlahovic. Il bomber serbo non vive il momento più felice della sua carriera. I problemi fisici continuano a tormentare il numero 9 della Juventus che non si sa quando potrà mettersi a disposizione di Allegri.

Una situazione che si lega anche alle ricorrenti voci sul futuro dell’ex Fiorentina. Vlahovic piace, e neanche poco, alle big di Premier League, tutte (o quasi) a caccia di un bomber. Lo cerca il Chelsea, che deve fare i conti con l’infortunio di Broja; ci pensa il Manchester United che ha detto addio a Ronaldo e necessita di rinforzi nel reparto offensivo. Come l’Arsenal che ha visto Gabriel Jesus infortunarsi durante i mondiali: il brasiliano dovrà restare fermo a lungo ed allora i ‘Gunners’, primi in campionato, valutano anche la possibilità di acquistare un attaccante importante già a gennaio.

Da questo punto di vista, la Juventus difficilmente ascolterà offerte invernali per Vlahovic, ma proposte ‘indecenti’, soprattutto se estive, potrebbero spingere a valutare l’ipotesi addio. E allora chi al posto del serbo? Lo ha chiesto Calciomercato.it con un sondaggio su Twitter: la risposta porta diritto a Mauro Icardi.

Calciomercato Juventus, Vlahovic via: scelto Icardi

La domanda posta è la seguente: “Vlahovic resta un rebus per la Juventus. Nel caso in cui i bianconeri dovessero sacrificarlo, chi sarebbe il sostituto ideale per Allegri?”

La scelta era tra quattro nomi: Mauro Icardi, Marcus Thuram, Memphis Depay e Alvaro Morata. Le risposte hanno premiato il bomber argentino, attualmente in prestito al Galatasaray dove è stato autore di quattro reti e tre assist in sei presenze. Per l’ex Inter ha votato il 31,3% di utenti, mentre il 29% ha espresso la sua preferenza per Thuram.

Il 25%, invece, gradirebbe il romantico ritorno (sarebbe il terzo) di Alvaro Morata: il legame dell’attaccante spagnolo con la piazza bianconera resta forte, nonostante qualche critica di troppo. Infine, poco apprezzato Mephis Depay, in uscita dal Barcellona e già cercato dalla Juventus in estate: per lui i voti sono stati appena il 14,6%.