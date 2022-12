Perez corre ai ripari: l’erede di Ancelotti manda la Juve KO

Anche in casa Real Madrid si guarda al futuro: scelto l’erede di Ancelotti in panchina, beffa per la Juventus

Il Mondiale in Qatar concluso da pochi giorni non ha fatto mancare, naturalmente, spunti di discussione. Per quanto è accaduto in campo, naturalmente, ma anche dal punto di vista del mercato, in vista delle prossime sessioni di trasferimenti. Non soltanto per quanto riguarda giocatori che si sono messi in luce e che rappresenteranno i prossimi trend topic.

Il rendimento delle varie nazionali al Mondiale ha anche segnato il destino di diversi allenatori, con un valzer delle panchine già partito da diverse settimane e che potrebbe riservare scenari inattesi. Naturalmente, l’insieme dei movimenti potrebbe andare anche a ripercuotersi sulle panchine dei club, in un gioco di intrecci che coinvolge numerose big. In Italia, occhio al futuro della panchina della Juventus, con Zidane, ormai lontano dalla panchina della Francia per via della probabile conferma di Deschamps, che entra in gioco per il dopo Allegri. Ma il francese non è l’unico papabile per i bianconeri. Che tuttavia, potrebbero vedere sfilare via un altro possibile erede del livornese, con la compartecipazione involontaria di Carlo Ancelotti.

Real Madrid, Tuchel si prepara già per il dopo Ancelotti: Juventus gelata

Il nome dell’allenatore emiliano è emerso in questi ultimi giorni come uno dei principali seguiti dal Brasile, che dopo il flop Mondiale con Tite cerca un profilo di conclamata affidabilità. Ancelotti, dal canto suo, per ora ha smentito questa ipotesi, ma Florentino Perez non vuole farsi cogliere impreparato, in caso di ribaltoni improvvisi in tal senso.

E così, secondo ‘Elnacional.cat’, il presidente dei ‘Blancos’ starebbe già sfogliando la margherita dei possibili sostituti, tra cui Thomas Tuchel. L’allenatore tedesco è stato accostato anche alla Juventus, per l’appunto, ma sembra orientato verso una diversa scelta di carriera e di vita. Dopo l’addio al Chelsea, ha atteso per qualche proposta di rilievo in Inghilterra o nel suo paese d’origine. Dovendo lasciare il Regno Unito per motivi burocratici, Tuchel starebbe studiando in questa fase lo spagnolo, preparandosi a un’avventura nella Liga. Che potrebbe vederlo proprio sulla panchina del Real.